Mađar slomio nos ponajboljem hrvatskom vaterpolistu! Tucak: 'Pa ovoga nema ni u MMA...'

Hrvatski vaterpolisti vratili su se u domovinu nakon što su na završnom turniru Svjetskog kupa u Podgorici osvojili četvrto mjesto. Barakude su u utakmici za treće mjesto izgubili od Mađarske na peterce (18-15), ali rezultat je na ovome turniru bio u drugom planu.

Pokretanje videa... 05:23 Doček Marinić-Kragića i Butića u Skalicama | Video: Instagram, Dalmacija Danas

Izbornik Ivica Tucak napravio je nekoliko promjena u sastavu, htio je testirati mlade igrače i vidjeti može li na njih računati u budućnosti. Cilj je bio proširiti bazu reprezentacije, a na kraju je ovo natjecanje ispunilo i svoju svrhu. No, izbornik je zbog nečeg drugog bio bijesan nakon poraza od Mađarske.

Naime, Marko Žuvela, jedan od najboljih hrvatskih vaterpolista i ključan kotačić na putu do medalja koje smo osvojili prošle godine na velikim natjecanjima, završio je u bolnici nakon što ga je mađarski vaterpolist u prvoj četvrtini udario laktom u glavu. Dijagnosticirali su mu dvostruki prijelom nosa, a najgore od svega je što suci nisu dosudili niti prekršaj?! Tucak je poludio, zahtijevao je pregled snimke i sugerirao sucima kako je riječ o teškom prekršaju koje zahtijeva težu kaznu za Mađare, no oni nisu ništa sudili.

Susret Juga i Solarisa u polufinalu Kupa Hrvatske | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Ono jedino što me zaboljelo i što mi je ostavilo baš gorak okus u ustima je ta teška ozljeda našeg Žuvele u prvoj četvrtini utakmice protiv Mađarske, a prošla je bez ikakvih sankcija. Čovjeku je na dva mjesta slomljen nos, lakat u glavu, a to je prošlo bez ikakve sankcije. To je loše za naš sport. Ja sam odmah tražio challenge, pregled VAR snimke, nije je bilo i što reći… To je ozljeda koje nema u MMA. Marko mi je poslao fotografiju u ponedjeljak ujutro i kad vidite kako on izgleda… Baš gorak okus mi ostaje u ustima - rekao je izbornik Tucak.

Zagreb: Zoran Milanović uručio je odlikovanja hrvatskoj vaterpolskoj reprezentaciji povodom osvajanja zlatne medalje na Svjetskom prvenstvu u Dohi | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Veliki je ovo udarac i za Jug koji neko vrijeme neće moći računati na svog ponajboljeg igrača u borbi za naslov prvaka Hrvatske. Naravno, ozljede se događaju i to je sastavni dio sporta, ali neshvatljivo je da je mađarski vaterpolist nakon ovog nesportskog poteza prošao bez posljedica. A tko će odgovarati za tešku ozljedu Žuvele? Nažalost, na ovakve situacije navikli smo u vaterpolu, ali najveći je problem što pomaka nema i nitko još nije izvukao pouku.

Fotografiju ozljede možete pogledati OVDJE