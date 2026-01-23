Obavijesti

SUSJEDI PO TITULU

Mađarska je prvi finalist EP-a u Beogradu, Grci će tražiti broncu

Mađarska je prvi finalist EP-a u Beogradu, Grci će tražiti broncu
Mađari u finalu Europskog prvenstva, srušili Grke 15-12! Manhercz briljirao s četiri gola, a njihov napad nezaustavljiv. Hoće li osvojiti 14. naslov

Mađarska vaterpolska reprezentacija plasirala se u finale ovogodišnjeg Europskog prvenstva u Beogradu zahvaljujući pobjedi protiv Grčke u polufinalu 15-12 (3-4, 5-4, 4-2, 3-2) . Krisztian Manhercz je s četiri gola predvodio Mađarsku, dok je Konstantinos Kakaris zabio tri puta za Grčku.

Grčka je bolje otvorila utakmicu, tijekom prve četvrtine u dva navrata imala i dva gola prednosti (3-1, 5-3), ali u drugoj četvrtini Mađarska je stigla do poravnanja da bi početkom treće četvrtine i preuzela rezultatsku kontrolu. S tri uzastopna pogotka Mađarska je sredinom trećeg dijela povela sa 11-8, da bi 3:45 minuta prije kraja utakmice stigla i do nedostižnih 14-10. U samoj završnici Grčka je tek ublažila poraz.

Veliku ulogu u pobjedi Mađara imala je njihova sjajna realizacija u situacijama s igračem više u bazenu, realizirali su svih prvih sedam prilika, a ukupno osam od devet. Mađarska će tako u nedjelju pokušati osvojiti svoj već 14. naslov europskog prvaka, a suparnik u finalu bit će joj pobjednik susreta Srbija - Italija. Grčka će, pak, u nedjelju u susretu za broncu pokušati osvojiti svoju prvu europsku medalju.

