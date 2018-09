Maestralni Ćorić: Ovaj lob mi je uspio samo jednom u životu

Nakon prvog meča Hrvatska vodi 1-0. Borna je odigrao maestralno i Steve Johnson nije imao nikakve šanse.

- Igrao sam jako dobro, tako da nisam niti u jednom trenutku paničario. Znao sam da moram zadržati svoj nivo igre. Johnson nije imao neke prave prilike, čini mi se da je imao jednu, dvije break prilike - rekao je Ćorić nakon meča.

Teren nije najbolji, čini se kao da bi mogao stvarati probleme u sljedećim mečevima.

- Iskreno, igrao sam na boljim, ali i na lošijim terenima. Sigurno nije sjajan, pogotovo kod osnovne linije, gdje lopta čudno odskače. Primjetio sam nekoliko puta i da je Johnsonu krivo odskočila, ali kako je nama, tako je i njima.

Jedan od najljepših poena u meču bio je u trećem setu, kada je Johnson pokušao prebaciti Ćorića, naš tenisač stigao je lopticu, a onda maestralno, čudesno opalio kroz noge i prebacio Johnsona. Poen kojem su svi zapljeskali, čak i Amerikanci. Osim Johsnona, koji je gledao u čudu što se dogodilo.

🚨 STOP SCROLLING 🚨

You are not going to want to miss this tweener lob from @borna_coric!

🙌👏🙌👏🙌👏



🇭🇷🆚🇺🇸 #DavisCup pic.twitter.com/On5zlIaHtB