Maestro nastavlja s plesom: Modrić produžio s Realom!

Želja Luke Modrića oduvijek je bila jasna. Igra za najveći klub na svijetu i želja mu je tu završiti karijeru. Postojeći mu je isticao na kraju lipnja, špekuliralo se kako bi mogao otići u Saudijsku Arabiju za Cristianom Ronaldom i Karimom Benzemom, ali Luka je bio izričit. Ili Real ili ništa.

Cijelu sezonu čekalo se da potpiše novi ugovor. Sve je dogovorio još prije nekoliko mjeseci, kao što su pisali španjolski mediji, ali falila je službena objava i taj konačni pečat koji će stati na kraj svim glasinama. I dočekali smo ga, samo pet dana uoči isteka aktualnog ugovora i točno u podne.

Real Madrid i službeno je potvrdio kako je Luka Modrić potpisao ugovor na još godinu dana! Barem još toliko će posipati terenom svoju magiju, a hoće li to možda trajati i dulje, zna samo on. S 38 godina će biti drugi kapetan kraljevskog kluba, ali ipak s drugačijom ulogom nego do sada. S manje minuta na terenu i ulogom mentora Judeu Bellinghamu, ali i dalje od neprocjenjive važnosti za Real.

Foto: Stjepan Banovic/PIXSELL

U Realu ostaje, a što s Hrvatskom?

Jedan dilema je riješena, ali ostaje još jedna odluka koju nestrpljivo čekamo. Luka je nakon Lige nacija objavio kako je donio odluku o nastavku reprezentativne karijere, ali da je neće još otkriti. Uzet će malo vremena, odmoriti pa potom priopćiti javnosti. Za Real će odigrati još barem jednu sezonu, a to je s razlogom probudilo optimizam među navijačima da to znači da će predvoditi ii 'vatrene' na Euru sljedeće godine u Njemačkoj i tako zaključiti jednu veličanstvenu priču.

Foto: WOLFGANG RATTAY

Nogometni maestro i buduća Zlatna lopta je u Real stigla u ljeto 2012. godine za 35 milijuna eura. Jako dugo je trajala ta sapunica jer vlasnici Tottenhama željeli su izvući što više novca pa Luka nije prošao ljetne pripreme i na samom početku ere u Realu našao se u problemu.

Foto: nph / Alterphotos

Dugo je trebalo zahtjevnoj madridskoj publici da shvati kakav genijalac je došao. Doduše, nije Luka briljirao na početku, trebalo mu je neko vrijeme da se prilagodi, no navijače nije bilo briga za to. Već u prvoj sezoni navijači su ga proglasili najgorim transferom godine u Španjolskoj u velikoj anketi ugledne Marce! U prva četiri mjeseca u klubu nije se uspio nametnuti, a kritike su se redale.

Foto: nph / Alterphotos

Jose Mourinho je smirivao sve, uvjeravao da se strpe i pričekaju, da nisu još ni svjesni kakva veličina je došla na Santiago Bernabeu. Jose to nažalost nije stigao vidjeti jer je otišao u međuvremenu. Ali bio je u pravu. Itekako. U godinama koje su dolazile, Luka je eksplodirao i postao jedan od najboljih veznjaka na svijetu, a Real je dobio maestra, vođu, dirigenta. I legendu.

Prije četiri godine proglašen je najboljim nogometašem na svijetu, što je bio povijesni uspjeh za malenu Hrvatsku. Odveo nas je do svjetskog srebra, postao jedan od najboljih veznjaka u povijesti. I dalje je u najvećem klubu na svijetu i pleše s loptom u nogama.

Foto: BENOIT TESSIER

U 488 utakmica zabio je 37 golova i 77 puta asistirao. A vitrine s trofejima odavno su prekrcane. Osvojio je pet Liga prvaka, od čega tri zaredom, tri La Lige, četiri europska i španjolska superkupa, dva Kupa i pet svjetskih klupskih prvenstava. I to nam daje ukupnu brojku od 23 trofeja. Veličanstveno. A plamen u njemu još tinja i neuništivi sportski duh želi još.

Foto: Lee Smith/REUTERS

Modriću je 37 godina, ali i dalje igra na vrhunskoj razini. Ne samo to, jedan je od glavnih igrača Reala i mozak njihove igre. Zahvaljujući njegovim maestralnim igrama, klub se prošle sezone okrunio naslovom španjolskog prvaka i osvojio Ligu prvaka. Bez obzira na sve, neki sumnjaju u njega. Do kada će igrati, ne zna ni sam Luka.

Foto: Isabel Infantes/REUTERS

U Realu ga poštuju, nezamjenjiv je u momčadi. Nije samo igrač, već i lider. Ako ne bude više mogao igrati na vrhunskoj razini, otići će u mirovinu, naglasio je nekoliko puta. Tako i rade najveći. Casemiro, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Marcelo, zvijezde su iz velike generacije koje su napustile Real, ali jedna još sjaji. Ostao je sam i ne misli stati.