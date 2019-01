Magična večer bez štapa! Kako je Janica bacila Sljeme u trans

Kad zagrmi s juga i sa sjevera, cijela zemlja zna, stiže Janica, odjekivalo je sljemenskom stazom dok su ljudi u nevjerici gledali što se događa. Smrznutim dlanovima pljeskali su od uzbuđenja, a ona je od silnih bolova jedva čekala da dođe do cilja, to je ispratila glasnim krikom.

Već je 13 godina prošlo od epske vožnje Janice Kostelić na Sljemenu, vožnje koja je ušla u povijest hrvatskog sporta. Svi se odmah naježimo kada se prisjetimo te veličanstvene večeri jer to mogu napraviti samo najveći.

[video: 1203037 / Skijaški spektakl na Sljemenu]

U prvoj vožnji završila je sedma, a u drugoj je htjela dati sve od sebe za ljude koji su po hladnom vremenu navijali za nju iz sveg glasa. No, eto peha na samom početku utrke. Ostala je Janica odmah bez desnog štapa i rukavice. Rođeni borac, kakva i je, nije joj ni pala na pamet ideja o odustajanju.

Foto: Blitz Film i Video distribucija

Svakim udarcem gole ruke u kolac trpjela je snažnu bol, koja je pri toj hladnoći i brzini bila neopisiva. Navijači su u nevjerici gledali što se događa, a ona je trpjela i spuštala se dalje i dalje.

Ulazak u cilj, prednost od jedne sekunde i 90 stotinki ispred Zahrobske. Ludilo na tribinama, svi skaču, pjevaju, deranje Ivice Blažička u eteru HRT-a, a našoj kraljici u tome trenutku nije bilo briga o rezultatu, već je zabrinuto gledala ruku koja je toliko udaraca primila.

- Dobro sam. Mislim da sam ruku samo natukla, ali bit će sve O.K. Dogodila mi se velika glupost. Štap se zapiknuo i prošlo mi je kroz glavu da odustanem. S dlanom više nisam mogla micati štapove, pa sam ih udarala laktom. Bila je to užasna bol - rekla je Janica nakon povijesne utrke.

Mnogi bi na njezinom mjestu odustali, ali ona nije takva osoba. Utrku je završila za sve one koji su danonoćno radili po teškim vremenskim uvjetima kako bi staza bila savršena.

- Ljudi su radili, mučili se i nisu spavali. Zbog svih ovih ljudi koji su došli na Sljeme morala sam dovršiti utrku - dodala je Janica.

Slika koja će ostati za sva vremena, neizbrisivi trag naše sportske povijesti. Amerikanci bi rekli: 'signature moment'. Slika, koja savršeno definira Janicu Kostelić. I zaokružuje priču o jednoj od najboljih sportašica, koju smo ikad imali.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Janica je uoči utrke osjećala ogroman pritisak jer je samo godinu ranije, na prvoj verziji Snježne kraljice, kiksala. Svi su 2005. očekivali uvjerljivi trijumf najbolje svjetske skijašice jer je Janica prvi put skijala pred svojim navijačima, na svojem Sljemenu. Izvukla je i sretan broj sedam. No Janica je već u prvoj vožnji “zahaklala” vrata i završila utrku. Neutješno je plakala, razočarana jer je iznevjerila brojne navijače koji su je došli podržati. Već sljedeće godine uslijedila je veća drama.

No, ta 2006. godina isprala je svu tu gorčinu od godinu ranije, a Janica je samo potvrdila status najbolje hrvatske sportašice, i to na svoj 24. rođendan. Dva mjeseca kasnije, stigla je i konačna nagrada za proživljenu bol na Sljemenu, Janica je osvojila treći veliki kristalni globus.

Ta godina upravo je bila i posljednja u njezinoj karijeri. Izraubana ozljedama i mentalno potrošena, Janica je odlučila objesiti skije o klin. Bio je to užasno težak dan za nju, na pressici su potekle i suze, no tijelo je sa 24 godine bilo i previše izranjavano.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

No, u osam godina karijere postigla je nešto čime se rijetko tko može pohvaliti. Šest olimpijskih medalja, tri velika kristalna globusa, tri mala slalomska globusa, četiri mala globusa u kombinaciji, pet zlata sa Svjetskih prvenstava. Kada čitate, mislite da je riječ o osobi koja ima 40 godina i završila je karijeru, no ona je to sve napravili u jako kratkom periodu.

Da su koljena izdržala barem još koju godinu, pehara u vitrini bi bilo još više. Ali, ovako to veliki sportaši rade. Povlačenje na vrhuncu jer jednostavno osjetite da ste dali sve od sebe. I zato je najveća, i zato će ostati najveća sportašica koju je Hrvatska imala. Takav mentalitet jednom se rađa.