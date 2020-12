Gledali smo utakmicu u Koprivnici. Jasno smo vidjeli kako je sudac Mario Zebec u 40. minuti pokazao žuti karton Lovri Majeru zbog prekršaja nadomak kaznenog prostora Dinama. Odmah je bilo jasno da će Dinamova desetka zbog toga propustiti derbi s Rijekom na Rujevici. Naime, to mu je bio treći žuti karton.

No, doznajemo kako je zapisnik utakmice krivo sastavljen. Žuti karton je umjesto Lovri Majeru upisan drugom veznjaku, Luki Ivanušecu. Vidi se to i na na službenoj stranici Prve HNL, ali i na nekim drugim portalima i aplikacijama koje su specijalizirani za sportske rezultate.

Možete to i vidjeti i sami na screenshotu. Nitko se na sastavljeni zapisnik nije žalio u roku od 48 sati. Dakle, Majer formalno ima pravo nastupa u nedjeljnom derbiju. Lovro može igrati u nedjelju zbog pogrešnog sastavljenog zapisnika, odnosno krivo upisanog kartona. Na stranici Prve HNL može se provjeriti koji su igrači suspendirani za iduće kolo. Među njima su Steenvoorden, Simić, Đurasek i Goda, a Majera nema. Znači, Lovri nije upisan karton i on može igrati, ali, Dinamo to ne želi.

Doznajemo kako je zagrebački klub sam ukazao HNS-u na ovu pogrešku, tražili su od HNS-a ispravak i usklađivanje zapisnika. Prošla su tri dana od utakmice, rok za promjene je 48 sati, ali Dinamo traži da se to promijeni.

Doista, jedna jako neobična situacija. Ne sjećamo se kad smo nešto slično vidjeli, a pogotovo da klub čiji je igra uključen u cijelu priču sam reagira. Majer prema zapisniku i svemu može igrati na Rujevici, ali Dinamo traži da se ispoštuje činjenica da je Lovro u Koprivnici ipak dobio žuti karton... Trener Zoran Mamić je tražio da se reagira i da se na propust upozori HNS.

Najpoznatija priča sa žutim kartonima je ona iz bivše države. To je jedan od najvećih skandala u povijesti nogometa na ovim prostorima, a oštećen je bio Dinamo. Rijeka je pobijedila Dinamo 2-1, a za domaćine je igrao Edmond Tomić, koji nije imao pravo nastupa u toj utakmici. Imao je kartone. Dinamo se žalio, bio je u pravu, dato mu je za pravo, trebao je biti prvak 1979. godine, a onda je FSJ nelegalnom odlukom doslovno oteo naslov Dinamu i dodijelio ga Hajduku.

Iz Dinama su i prije utakmice s Rijekom upozorili domaćina da Tomić ne bi smio igrati, ali on je svejedno igrao. Utakmica je registrirana pobjedom Zagrepčana, ali zasluženi naslov nisu dobili. Odluku da Hajduk bude prvak nelegalnom su proglasili i Komisija za propise FSJ-a i Sud udruženog rada pod čijom je ingerencijom bio nogometni savez. Ipak, FSJ je ostao pri svome. Titulu je Dinamo dočekao tek 1982. godine, a bio je prvak i 1979.

Eto, Dinamo više od 40 godina kasnije radi doista nesvakidašnji potez, na svoju štetu, želi biti bez ponajboljeg igrača u derbiju, ali želi da se ispoštuje ono što je dosuđeno na travnjaku.