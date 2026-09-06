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Majer je procvao u Grčkoj: Dva puta asistirao u viskoj pobjedi

Piše Ivan Tomašković,
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Majer je procvao u Grčkoj: Dva puta asistirao u viskoj pobjedi
Foto: Focus Images/SIPA USA
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Njegov AEK u 3. kolu grčkog prvenstva s čak 5-0 pobijedio je Aris koji je u prvenstvo ušao s dvije pobjede

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AEK je domaćem terenu pobijedio Aris 5-0 u trećem kolu grčkog prvenstva, a jednu od glavnih uloga u uvjerljivom slavlju atenskog kluba imao je hrvatski veznjak Lovro Majer (28) koji je dva puta asistirao i nastavio odličan početak svoje prve sezone u Grčkoj. 

AEK je u derbi kola ušao s četiri boda iz prve dvije utakmice, a Aris je imao maksimalnih šest. Momčad Marka Nikolića tako je protiv dotad stopostotnog suparnika odigrala daleko najbolju prvenstvenu utakmicu sezone i pobjedom stigla do sedam bodova. 

2026-07-29 AEK Athens v Samsunspor - Preseason Friendly match 2026-2027
Foto: IMAGO/Ben Gal/IMAGOSPORT

Majeru su to bile peta i šesta asistencija u svim natjecanjima otkako je ovog ljeta stigao u grčki klub. Hrvatski reprezentativac prije dvoboja s Arisom imao je četiri asistencije - jednu u grčkom Superkupu, jednu u prvenstvu, jednu u kvalifikacijama za Ligu prvaka te jednu u Kupu. Sjajan početak sezone za bivšeg igrača Dinama. 

Njegove asistencije možete pogledati OVDJE

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