Majer: Nenormalno je da se u deset dana igraju četiri susreta

Dolaze nam četiri teške utakmice na kraju sezone u kojoj su svi izmoreni i istrošeni, a s druge strane, stvarno sam sretan i motiviran. Jedva čekam te četiri utakmice, započeo je Lovro Majer prije novog ciklusa Hrvatske u Ligi nacija.

PRATITE UŽIVO: Mix zona 'vatrenih'

Prva na redu je utakmica protiv Austrije u petak u Osijeku.

- Težak je to protivnik sa kvalitetnim igračima i možda najmanje znamo o njima, ali protiv sve tri momčadi na kraju ovisi o tome na kakvom čemo biti nivou. Bit će jako teško, malo je nenormalno da se igraju četiri utakmice u 10 dana, ali imamo puno igrača i svi će imati priliku i mislim da je to dobro da svatko to osjeti. Bit će to dobro - rekao je Lovro pa se ovrsnuo na poziciju među 'vatrenima':

- Mogu igrati bilo koju poziciju, spreman sam za bilo što. U klubu igram nešto drugo, ali opet, sa igranjem desnog krila imam svoj način, više ulazim u sredinu i nemam nikakav problem s tim, što god igrao, spreman sam za to - zaključio je veznjak francuskog Rennesa.

Nakon njega je pred novinare izašao osvajač Europske lige u dresu Eintrachta iz Frankfurta, Kristijan Jakić (25).

- Iza mene je sjajna sezona, pogotovo zbog velikog broja utakmica u Bundesligi i osvajanja EL. Fantastičan je to osjećaj, ali realno još nisam svjestan, već ću to shvatiti nakon par dana. Dosta sam napredovao i mislim da mogu pomoći ekipi te iskoristiti minute na najbolji mogući način. Ako dobijem minutu, to mora biti izraziti ponos i iskoristiti ju na najbolji mogući način.

Hrvatska je u skupini s Austrijom, Francuskom i Danskom, a Jakić smatra da su 'vatreni' najjača momčad.

- Veliki sam optimist, želim da se ekipa tako ponaša, a i svi tako razmišljaju da u ove četiri utakmie možemo uzeti 12 bodovi. Najkvalitetniji smo, bez obzira što neki stvaraju Francusku ispred nas, ali mi imamo srce i znanje te vjerujem da će se to pokazati na terenu. Znamo kakva je Francuska, još ako se pobijedi, bit će mi draže i slađe.

Iduća sezona će doći jako brzo, a 'vatreni' zadnji vezni nastupat ći i u najelitnijem europskom natjecanju.

- Sljedeće sezone? Otpisivali su nas i u Europskoj ligi, a ako je moguće volio bih da dignemo pehar i u Ligi prvaka. Ali prvo se moram izboriti za svoju poziciju jer dolaze novi igrači, a trebam što više minuta. Reprezentacija? Brozovića nitko ne može zamijeniti, on je najbolji zadnji vezni na svijetu i od njega samo mogu učiti. Svoju priliku ću čekati.

Dok je belgijski reprezentativac i ponajbolji svjetski veznjak Kevin de Bruyne istaknuo Ligu nacija kao nešto loše i 'nebitno', Jakić ima drugačije stajalište.

- Trenutno su nam ove utakmice jako važne jer nam je ovo veliki test za Svjetsko prvenstvo da vidimo u kakvom smo stanju, a prilika je to i nama mladima da se izborimo za popis putnika na SP

Najčitaniji članci