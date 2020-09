Majer rastura kao 'desetka', Atanasov se predstavio asistom

Kristijan Jakić debitirao je za Dinamo protiv Hajduka i ostavio jako dobar dojam, Bruno Petković pokazao je da može igrati i s 20% snage, a oduševili su Mislav Oršić i Lovro Majer

<p>Bolji poznavatelji očekivali su tvrdu utakmicu u velikom derbiju <strong>Dinama </strong>i <strong>Hajduka</strong>. Jasno, ponajviše zbog toga što europska iskušenja i jednima i drugima slijede ubrzo. Modri su s Poljuda odnijeli sva tri boda (2-1) golovima Kosovara <strong>Lirima Kastratija</strong> (21) u 42. i <strong>Mislava Oršića</strong> u 50. minuti utakmice. Utješni gol za Splićane zabio je Stanko Jurić u 88. minuti.</p><h2>Kako su igrali?</h2><p><u>Hajduk</u></p><p><strong>Josip Posavec</strong> (6) - Prekidi i udarci iz daljine i dalje su mu velika boljka, nekoliko puta lopta mu je ispadala iz ruku. Ipak, radi se o talentiranom golmanu i trebalo bi uskoro sjesti sve na svoje mjesto. Dat ćemo mu malo kredita, mučile su ga ozljede, još hvata formu. Obranio je nekoliko ozbiljnih prilika dinamovaca.</p><p><strong>Darko Todorović</strong> (5,5) - Platio je danak neiskustvu. Stigao je nedavno iz Salzburga, očito ne poznaje ligu dovoljno... Jer kako inače objasniti da je u 50. minuti potpuno samog na udarcu ostavio Mislava Oršića, čovjeka koji ima možda i najnezgodniji udarac lige.</p><p><strong>Mario Vušković</strong> (6) - Broj 13 mladom hrvatskom reprezentativcu nije bilo posebno nesretan. Susret protiv Dinama bio mu je 13. prvoligaški za Hajduk. U nogama ima već tri velika derbija, a tek mu je 18 godina. Za razvoj su mu takve utakmice najbolje, još se traži.</p><p><strong>Kristian Dimitrov </strong>(6) - Bugarin odlaskom Ismajlija u Speziju preuzima ključeve obrane splitskog kluba. Nekoliko puta nadskočio je Dinamove braniče i opasno zaprijetio glavom, ali nije uspio zabiti. S loptom u nogama bio je jako siguran, u nekim trenucima izgledalo je kao da se previše poigrava, ali nije griješio u predaji lopte.</p><p><strong>David Čolina</strong> (5,5) - Bježao mu je Kastrati, nije ga mogao uhvatiti 'niti lasom'. Prema naprijed je OK, ali igru u obrani morat će popraviti.</p><p><strong>Stanko Jurić</strong> (6,5) - Izgubio je bitku s Jakićem i Ademijem u sredini terena u prvom poluvremenu. Vidjelo se da se puno bolje snalazi kad je bliže golu. Izlaskom Caktaša dobio je više slobode i odmah se okuražio i zabio glavom nakon prekida.</p><p><strong>Darko Nejašmić</strong> (5,5) - Željan je igre i dokazivanja, ali je neigranje na njemu ostavilo veliki trag. Vukas ga je izvadio u 56. minuti...</p><p><strong>Bassel Jradi</strong> (6) - Ponajbolji pojedinac kod Hajduka. Svojim minijaturama radio je velike probleme Petru Stojanoviću, par puta zaprijetio je Livakoviću, ali njegove snažne pokušaje ukrotio je golman Dinama.</p><p><strong>Mijo Caktaš</strong> (6) - Hajdukov kapetan nerijetko je zna zapapriti zagrebačkom klubu, ali to večeras nije bio slučaj. Par lijepih prodora imao je u prvom poluvremenu, ali u drugom se utopio u sivilo svoje momčadi.</p><p><strong>Adam Gyurcso</strong> (5,5) - Mađar nije bio opasan kao u prva tri kola. Pokušavao nešto u početku susreta, kasnije bio poprilično nevidljiv.</p><p><strong>Dimitrios Diamantakos</strong> (6) - Ovaj Grk je ozbiljan napadač, vidi se to na svakom potezu. U 11. minuti imao je solidnu priliku, ali skinuo je to Livaković. Par puta prsima je "šmekerski" smirio loptu, dobro je surađivao sa suigračima, ali nije mogao napraviti više bez konkretnije pomoći suigrača.</p><p><u>Zamjene:</u></p><p><strong>Ivan Dolček</strong> (6) - Ušao u 56. minuti. Nije odigrao ništa konkretno, ali nije ni griješio.</p><p><strong>Marin Jakoliš</strong> (6,5) - Ušao u 56. minuti. U smiraju utakmice s gol-linije izbio loptu i spasio Hajduk težeg poraza.</p><p><strong>Leon Kreković</strong> (-) - Ušao u 86. minuti. Igrao premalo za ocjenu.</p><p><strong>Jani Atanasov</strong> (6,5) - Ušao u 86. minuti. Došao iz Turske i odmah debitirao, a nastup začinio asistencijom za Jurića. Nije loše.</p><p>Trener: <strong>Hari Vukas</strong> (6) - Na travnjak je poslao najbolje što ima, navijačima 'bilih' bilo je samo bitno da u prvih 11 na desnom beku ne vide napadača Jakoliša. I nije ga bilo. </p><p><u>Dinamo </u></p><p><strong>Dominik Livaković</strong> (6,5) - I nije imao previše posla. Sve ozbiljnije situacije lakoćom je otklonio. U najvećem hrvatskom derbiju još je jednom potvrdio da se radi o prvom golmanu reprezentacije.</p><p><strong>Petar Stojanović </strong>(6) - U prvom poluvremenu probleme mu je stvarao vižljasti Jradi, ali nije imao ni lagan posao, nadirao je iz drugog plana Čolina. </p><p><strong>Emir Dilaver</strong> (5,5) - Nervozan je bio austrijski stoper, mogao je na početku susreta i 'požutjeti', ali progledao mu je kroz prste sudac Ivan Bebek. Nekoliko puta naivno je ispadao.</p><p><strong>Joško Gvardiol</strong> (6,5) - Nije imao lagan posao, hrvao se cijelu utakmicu sa stasiti Diamantakosom. Ipak, uspio ga je 'uštopati' Dinamov 'dijamant'. Tako mlad, a plijeni zrelošću. Ne čudi da ga traže Leeds, Leipzig, Lille...</p><p><strong>Marin Leovac</strong> (6) - Nije imao previše izleta prema naprijed, posao je odradio poput pravog rutinera. Tek hvata natjecateljsku formu, bitno je 'modrima' da Leovac bude pravi protiv Ferencvarosa.</p><p><strong>Kristijan Jakić </strong>(6,5) - Imoćanin je debitirao za Dinamo i odradio solidnu partiju. Pokazao je zašto su ga 'modri' uzeli, prezentirao je dojmljivu igru u oba pravca, imao je par blokova, ali i pokušaja prema naprijed. </p><p><strong>Arijan Ademi</strong> (7) - Kapetan Dinama često se priključuje suigračima iz drugog plana, ali sad je bio nešto povučeniji, držao je sredinu terena i to je odradio sjajno.</p><p><strong>Lovro Majer</strong> (7,5) - Mladi hrvatski reprezentativac preporodio se dolaskom Zorana Mamića na klupu Dinama. Trener mu vjeruje, promijenio mu je poziciju i gurnuo ga na 'desetku', a ovaj to vraća na najbolji mogući način. Pokrenuo je akciju za prvi gol, skoro i sam zabio, ali ispriječio se Posavec.</p><p><strong>Lirim Kastrati</strong> (7,5) - Ima sve što nogometaš novog kova treba imati. Brz, neugodan, inteligentno napada prostor. Krasno je zabio nakon malonogometne akcije s Oršićem i Majerom. Mora još popraviti realizaciju i bit će igrač od 20-30 milijuna eura.</p><p><strong>Mislav Oršić </strong>(8) - Na proljeće nije bio pravi, ali sad ponovno blista. Srušio je Hajduk prekrasnim golom s nekih 25 metara iskosa, a ostvario je i asistenciju za Kastratija. Utjerao je strah u kosti vjerojatno i braničima Ferencvarosa...</p><p><strong>Bruno Petković</strong> (7) - Još nije u potpunosti spreman, kazao je nedavno Dalić da je Bruno na 20%, ali i takav je neprikosnoven u duelu i skoku. Gradio se, otvarao prostor suigračima. Treba ga samo dozirati i bit će pravi.</p><p><u>Zamjena:</u></p><p><strong>Luka Ivanušec</strong> (-) - Ušao u 67. minuti, igrao premalo za ocjenu.</p><p><strong>Mario Gavranović</strong> (6) - Ušao u 67. minuti. Izborio se za jednu sjajnu priliku, ali skinuo mu je to krasno Posavec.</p><p><strong>Amer Gojak</strong> (-) - Ušao u 69. minuti, igrao premalo za ocjenu.</p><p><strong>Marko Tolić</strong> (-) - Ušao u 81. minuti, imao jedan solidan prodor, ali premalo je to za konkretniju ocjenu.</p><p><strong>Kevin Theophile-Catherine</strong> (-) Ušao u 82. minuti, igrao premalo za ocjenu.</p><p>Trener: <strong>Zoran Mamić</strong> (7) - Na klupi je, možda malo iznenađujuće, ostavio Kevina Theophilea-Catherinea, vjerojatno zato što ovaj zbog kartona neće moći igrati protiv Ferencvarosa. Pogodio je s postavljanjem Jakića u prvih 11, Majer je ponovno isporučio ono što se od njega očekuje. Dinamo izgleda dobro.</p>