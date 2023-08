Majer: Usporedbe s Modrićem? Lijepo je čuti, trudim se biti kao on. A Kovač me stvarno želio...

Hrvatski reprezentativac Lovro Majer (25) karijeru nastavlja u njemačkom prvoligašu, Wolfsburgu. Tamo će kad 'pod svoje' uzeti bivši izbornik 'vatrenih', Niko Kovač.

- Stvarno me želio dovesti! Sviđa mi se taj način na koji on razmišlja o nogometu, sustavu i njegov mentalite. Sve to zajedno je bilo vrlo važno i on je imao važnu ulogu u svemu - rekao je Majer u intervjuu kojeg je Wolfsburg objavio na YouTube kanalu.

Majer je potpisao za 'vukove' do ljeta 2028. godine, a Rennesu će pripasti odšteta od čak 30 milijuna eura, a ukupan iznos s bonusima može doseći i 35 milijuna. Dinamo nema postotak od Majerova transfera, ali će dobiti naknadu za razvoj, kao i Dubrava te Lokomotiva.

Foto: wolfsburg

Majer je otkrio nogometne uzore, a razveselio je navijače Wolfsburga kada je spomenuo ime Kevina de Bruynea, koji je prije Manchester Cityja igrao upravo za 'vukove'.

- Naravno, moj je uzor uvijek bio Messi. Uz njega jedan od najdražih igrača mi je Kevin de Bruyne, on je bio ovdje. Imam puno uzora, ali moram izdvojiti ovu dvojicu - komentirao je Majer.

Majer teško izbjegne usporedbe s Lukom Modrića.

- Mnogi me uspoređuju s njim zato što igramo na istoj poziciji i zbog izgleda. On je izniman igrač i iznimna osoba i nastojim učiti od njega svaki put kad sam s reprezentacijom. Lijepo je čuti za te usporedbe, mislim da sam na dobrom putu postati dobar kao i on, jako je teško, ali trudim se.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

U Wolfsburgu će nositi dres s brojem 19, kojeg je prvi put nosio kada je nastupio za hrvatsku reprezentaciju.

- Pa možda i je poseban broj, nosio sam taj broj prvi put kad sam nastupio za hrvatsku reprezentaciju i tada sam zabio dva gola tako da sam uvjeren da će postati važan broj.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

U prvoj sezoni želi s Wolfsburgom izboriti mjesto u Ligi prvaka ili Europskoj ligi.

- Želim se fokusirati na svaku utakmicu, pomoći momčadi da napreduju i da završimo u vrhu i igramo iduće sezone Ligu prvaka ili Europa ligu.

Majer je za Rennes odigrao 79 utakmica, zabio devet golova i asistirao ih 16.