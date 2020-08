Majera želi Krasnodar, Hajro na meti Ferencvarosa i Hannovera?

<p>Dinamo je počeo s pripremama za novu sezonu, no igrački kadar 'modrih' za sada je prevelik. I tu će sljedećih dana biti puno odlazaka, pogotov jer u Maksimiru još očekuju dolaske Lirima Kastratija i Kristijana Jakića iz Lokomotive. Ne i kapetana 'plavo-bijelih' Frana Karačića koji bi do daljnjega trebao ostati na posudbi u Lokomotivi.</p><p>Među imena kojih bi se u Dinamo željeli 'riješiti' su Lovro Majer i Izet Hajrović, a za njih bi vrlo brzo mogle stići i prve ponude. Lovro Majer se u dvije sezone nije nametnuo u redovima hrvatskog prvaka, a u Dinamu na njemu ne žele izgubiti novac. Već danima se piše o njegovoj posudbi u engleski Birmingham, a ta je priča sada malo zapela jer je engelski drugoligaš posljednjih dana promijenio trenera.</p><p>Umjesto Španjolca Pepa Cloteta, na klupu Birminghama stigao je njegov sunarodnjak Aitor Karanka, koji se tek upoznaje s cjelokupnim stanjem oko kluba. No, čelnici Birminghama već dulje vrijeme žele Majera, pa bi se ta priča brzo mogla nastaviti. No, Majera žele i u Rusiji. Čelnici Krasnodara, trećeplasirane momčadi lige iz prošle sezone, žele Dinamovog kreativca, kojeg vide kao veliko pojačanje u kvalifikacijama za Ligu prvaka. </p><p>Dinamo bi uskoro mogao napustiti i Izet Hajrović koji je u Maksimiru postao 'višak'. Krilni nogometaš i dalje nema službenih ponuda, ali čini se kako bi one već sljedećih dana mogle stići u Maksimir. Za Hajrovića su zainteresirani Ferencvaros i Hannover. Ferencvaros je prvak Mađarske koji ovoga ljeta pojačanja traži u HNL-u, Mađari su već doveli Myrta Uzunija i Roka Baturina, a sada žele i Hajrovića.</p><p>No, bosanskohercegovačkog nogometaša želi i Hannover. Njemački drugoligaš nije uspio, u netom završnoj sezoni, osigurati povratak u Bundesligu, a to će im primarni cilj biti i u novoj sezoni. A čelnici Hannovera vjeruju kako bi im u tome mogao pomoći i Hajrović. Dinamo još nije dobio službene ponude za Majera i Hajrovića, ali postoje naznake da će i one uskoro stići u Maksimir.</p><p>A Dinamo je dobio i posljednju odbijenicu za Leonarda Sigalija, koji će tako ostati u Racingu. Zagrepčani već dulje vrijeme žele povratak svog bivšeg igrača, no o toj se priči po prvi puta za argentinske medije oglasio i sportski direktor Racinga Diego Milito. Da, isti onaj Diego Milito koji je 2010. godine odveo milanski Inter do Lige prvaka zabivši u velikom finalu (2-0) protiv Bayerna dva gola.</p><p>- Leonardo Sigali je ostavio odličan dojam u Hrvatskoj, za njega uvijek postoji interes iz Dinama. No, on je nezamjenjiv član naše momčadi, sretan je u Racingu, te ne postoji nikakva mogućnost da nas napusti ovoga ljeta - jasan je Diego Milito.</p>