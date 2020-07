Ne samo da ga je HNS odbio, Hajduk još mora platiti Dinamu!

Hajduk traži majstoricu, većina navijača u anketi na našem portalu smatra da je najpravednije da Dinamo odigra tu zaostalu utakmicu, ali najmanje je onih koji se slažu s HNS-ovom odlukom da Dinamo pošalje u Ligu prvaka

<p>Nije prvi put da se odnos između Hrvatskog nogometnog saveza i Hajduka prelama preko djece. I premda je odluka ovaj put doista bila teška, a cijeli je slučaj nastao zbog više sile, opet je produbio jaz.</p><p>Dinamovi će, dakle, juniori u Ligu prvaka mladih nakon što su završili sezonu s dva boda manje i utakmicom manje od Hajduka, HNS-ova arbitraža odbila je Hajdukovu žalbu s obrazloženjem da je doista riječ o izvanrednom slučaju, koji nije propisan pravilnicima, i da je Izvršni odbor ovlašten odlučiti kako smatra da je ispravno.</p><p>Hajduk je iznio argumente da velika većina europskih liga nije primijenila kriterij koeficijenta u slučaju različitog broja odigranih utakmica (HNS se poziva na slučajeve u Engleskoj, Škotskoj, Walesu i Francuskoj, ali izuzev plasmana iz treće u drugu ligu u Engleskoj, nigdje odluka nije imala ni približno tako velik ulog kao u Hrvatskoj), te da je imao više odigranih utakmica u gositima od Dinama, za 11 golova bolju gol razliku i pobjedu u međusobnoj utakmici ove sezone. Nije pomoglo, te Splićani čak prijete istupanjem iz juniorske lige i najavljuju daljnje pravne korake.</p><p>No, i ti pravni koraci koštaju. Tako i za ovu žalbu arbitraži HNS-a Hajduk na kraju, osim što je izgubio spor, mora još platiti Dinamu!?</p><p>Zašto? Jer je osim HNS-a, arbitraži tužio i Dinamo! Pa je HNS objasnio da je to, narodski rečeno, potpuno promašen potez jer Dinamo nije ni na koji način sudjelovao u odluci Izvršnog odbora HNS-a. I sad Hajduk mora platiti Dinamu 1250 kuna za troškove odvjetnika!</p><p>Ni nogometni navijači ne slažu se s HNS-ovom odlukom da Dinamo pošalje u Ligu prvaka.</p><p>U anketi na 24sata ta je opcija dobila najmanje glasova. Najviše ih smatra da bi bilo najpoštenije da Dinamo odigra zaostalu utakmicu s Dugopoljem, a potom su oni koji podržavaju Hajduk u želji da "bijeli" i "plavi" odigraju majstoricu, pa tko pobijedi, ide u Ligu prvaka!</p><p>No, HNS je presudio da ništa od toga...</p><p><strong>Priopćenje Hajduka:</strong></p><p><em>Svjedoci smo još jedne farse u režiji Hrvatskog nogometnog saveza koji se ovaj put okomio na naše juniore, a čiju je odluku danas potvrdio i Arbitražni sud HNS-a. Drukčiju odluku od strane saveza nažalost nismo niti očekivali, a HNS je ponovno pokazao svoje pravo lice unatoč pričama i obećanjima o provjetravanju, promjenama i transparentnosti od strane Saveza i njegovog izvršnog direktora Marijana Kustića. Odluke se uvijek donose u interesu jednog te istog kluba. Lijepu poruku šaljemo našim budućim naraštajima.</em></p><p><em>Osim uvođenja VAR sustava, nismo vidjeli nikakve značajne promjene i pomake u razvoju hrvatskog nogometa, a kamoli o ispunjenju zahtjeva koje je iznio HNK Hajduk, a koji su izneseni s ciljem pravednijih i poštenijih odnosa za sve klubove, a ne samo za Hajduk. Ne možemo nego se zapitati i iskoristiti citat legendarnog kapetana Frane Matošića FSJ-u: "Imate li ovdje barem gram poštenja?"</em></p><p><em>Gospodin Kustić je u nekoliko navrata demantirao sebe o temi vezanoj za juniorskog prvaka, pa prilažemo na uvid njegove izjave cjelokupnoj javnosti u posljednja tri mjeseca koje više od ičega govore o načinu funkcioniranja Hrvatskog nogometnog saveza, ali i ljudi koji ga zastupaju.</em></p><p><em>1. Idemo korak po korak. Čekamo izvješće povjerenika i tada ćemo donijeti definitivnu odluku. Ako mene osobno pitate, uvijek sam da se takve stvari rješavaju na samom terenu, a ne administrativno. - Dnevnik Nova TV, 6. svibnja 2020.</em></p><p><em>2. "Odluka je zasad donesena kako je, ja sam rekao da sam pobornik toga da se to riješi na terenu, ali zbog raznih odluka donijeli smo odluku po principu koji se koristio u Europi." - Dnevnik Nova TV, 23. srpnja 2020.</em></p><p><em>3. Slijedom svega navedenog predlaže se Arbitražnom sudu HNS-a da odbije tužbu kao neosnovanu i potvrdi pobijanu odluku Izvršnog odbora HNS-a od 23. srpnja 2020. Izvršni direktor HNS-a, Marijan Kustić - HNS-ov odgovor na tužbu Arbitražnom sudu, 28. srpnja 2020.</em></p><p><em>Natjecateljska komisija je u sastavu Ante Vučemilović-Šimunović, Neven Šprajcer, Željko Mihalj, Pero Vićan, Ivan Novak, Ivan Peraić, Ivica Šparavec te Željko Bel predložila Izvršnom odboru HNS-a da po jedinom kriteriju koji je išao u korist GNK Dinamo (koeficijent prosjeka osvojenih bodova s obzirom na broj odigranih utakmica), a koji je također diskutabilan, pošalju prijedlog UEFA-i da zagrebački klub predstavlja hrvatski nogomet u juniorskoj ligi prvaka. Podsjetimo još jednom, Neven Šprajcer je pravomoćni osuđenik u aferi „pošteno suđenje“. Transparentno i pošteno, nadasve, baš u skladu s dosadašnjim predvidljivim postupanjem HNS-a.</em></p><p><em>HNS je u svom priopćenju naveo lige i saveze koji su donijeli odluku u korist GNK Dinamo zanemarujući ostale Saveze i lige u kojima taj kriterij nije uzet po pitanju donošenja odluke. Takva argumentacija potpuno je promašena iz više razloga, i to u prvom redu jer je potpuno nebitno kakve su odluke donesene u drugim ligama, koje, nesporno je, imaju svoje posebne propise različite od propisa HNS (uključujući i zasebnu organizaciju klubova prve lige), a osobito budući da takav kriterij u slučajevima u tim zemljama nije oduzeo pravo sudjelovanja u UEFA klupskim natjecanjima niti jednom od klubova obuhvaćenih tim odlukama. Tim više što ima mnogo drugih saveza/liga u kojima nije korišten takav kriterij za donošenje odluke o pravu sudjelovanja u UEFA klupskim natjecanjima.</em></p><p><em>Ovom prigodom još jednom jasno artikuliramo argumente zbog kojih je posve jasno da je odluka Izvršnog odbora HNS-a u suprotnosti s mišljenjem Uefe koja je kontinuirano, u svim svojim napucima nacionalnim nogometnim savezima, naglašavala potrebu „da se mjesta u europskim natjecanjima odrede na temelju sportskih rezultata te da odluke trebaju biti utemeljene na objektivnim, transparentnim kriterijima bez diskriminacije“.</em></p><p><em>1. Hajduk se u trenutku obustave prvenstva Prve HNL za juniore nalazio na prvom mjestu s utakmicom više i dva boda više od Dinama.</em></p><p><em>2. Hajdukovi juniori bili su prvi na kraju polusezone,</em></p><p><em>3. U jedinom direktnom srazu ove sezone Hajduk je pobijedio Dinamo rezultatom 1:0</em></p><p><em>4. Hajduk je u ukupnom zbroju imao za 11 pogodaka bolju gol razliku od drugoplasiranog Dinama. </em></p><p><em>5. U trenutku prekida Prve HNL za juniore Hajduk je odigrao 17 utakmica, od čega 9 domaćih i 8 gostujućih utakmica dok je Dinamo odigrao 16 utakmica, od čega čak 10 domaćih i samo 6 gostujućih utakmica. Dakle, da je Savez istu metodu koeficijenta primijenio zasebno za domaće i gostujuće utakmice klubova (a što je očigledno trebao učiniti s obzirom na utvrđeni izraziti nesrazmjer odigranih domaćih i gostujućih utakmica klubova) Hajduk bi ostvario koeficijent od 3 boda za domaće utakmice te koeficijent 2,12 za gostujuće utakmice dok bi Dinamo ostvario koeficijent od 3 boda za domaće utakmice te koeficijent 1,67 za gostujuće utakmice što bi značilo da juniorska momčad Hajduka ima ukupan koeficijent 2,56 (5,12:2), a juniorska momčad Dinama ukupan koeficijent 2,33 (4,67:2).</em></p><p><em>Možete sami ocijeniti je li odluka Saveza objektivna i s transparentnim kriterijima bez diskriminacije s obzirom na sve argumente koje smo naveli.</em></p><p><em>Slijedom svega navedenog, razmislit ćemo o tome hoće li naši juniori nastupiti u natjecanju Prve HNL za juniore u sezoni 2020/21 jer je očito po svemu da hrvatski nogomet u juniorskoj Ligi prvaka može zastupati samo jedan klub. Svi se sjećamo situacije iz 2015. godine kada su prvenstvo osvojili juniori RNK Splita, a Savez je i u toj situaciji pravnim vratolomijama omogućio Dinamu sudjelovanje u UEFA Youth League.</em></p><p><em>HNK Hajduk će poduzeti i iskoristiti sve pravne korake i mogućnosti kako bi zaštitio svoju djecu koja su marljivim radom na zelenom travnjaku zaslužili nešto što im se oduzima u kancelarijama HNS-a. Ponavljamo, Klub ostaje pri stavu da bi odigravanje tzv. “majstorice” bilo najbolje i najpravednije rješenje, a koje bi naposljetku zadovoljilo osnovno načelo pri odabiru prava nastupa kluba u UEFA klupskom natjecanju, načelo sportskog rezultata.</em></p>