Majerov klub pred ispadanjem. Köln izvukao bod i udaljio se...

Nogometaši Eintrachta na svom su stadionu u Frankfurtu propustili prednost od dva pogotka protiv Kölna (2-0), a gosti su preokretom uspjeli osvojiti važan bod u borbi za opstanak u Bundesligi.

Sva četiri pogotka postignuta su u drugom poluvremenu, od 66. do 83. minute. Jonathat Burkardt je bio strijelac za vodstvo Eintrachta. samo tri minute poslije je Arnaud Kalimuendo pogodio za 2-0. Već u sljedećem napadu Koeln je smanjio zaostatak golom Jakuba Kaminskog, a konačnih 2-2 postavio je Alessio Castro-Montes u 83. minuti.

Eintracht je s 39 bodova ostao na sedmom mjestu, a Koeln je na 15. poziciji i dalje s dva boda više od St. Paulija koji je u nedjelju također osvojio bod na gostovanju u Berlinu.

Nakon 28 kola vodeći Bayern ima 73 boda, devet više od Borussije Dortmund. RB Leipzig i Stuttgart imaju po 53 boda, tri više od Hoffenheima i četiri više od Bayera u neizvjesnoj borbi za preostala dva mjesta u Ligi prvaka.