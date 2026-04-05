VIDEO: POGLEDAJTE GOLOVE

Majerov klub pred ispadanjem. Köln izvukao bod i udaljio se...

Eintracht šokirao navijače, ispustili 2-0 protiv Kölna. Drama u Bundesligi, gosti u borbi za opstanak iznenadili preokretom u zadnjim minutama. Wolfsburg Lovre Majera sad je u jako teškoj situaciji

Nogometaši Eintrachta na svom su stadionu u Frankfurtu propustili prednost od dva pogotka protiv Kölna (2-0), a gosti su preokretom uspjeli osvojiti važan bod u borbi za opstanak u Bundesligi.

Sva četiri pogotka postignuta su u drugom poluvremenu, od 66. do 83. minute. Jonathat Burkardt je bio strijelac za vodstvo Eintrachta. samo tri minute poslije je Arnaud Kalimuendo pogodio za 2-0. Već u sljedećem napadu Koeln je smanjio zaostatak golom Jakuba Kaminskog, a konačnih 2-2 postavio je Alessio Castro-Montes u 83. minuti.

Eintracht je s 39 bodova ostao na sedmom mjestu, a Koeln je na 15. poziciji i dalje s dva boda više od St. Paulija koji je u nedjelju također osvojio bod na gostovanju u Berlinu.

Nakon 28 kola vodeći Bayern ima 73 boda, devet više od Borussije Dortmund. RB Leipzig i Stuttgart imaju po 53 boda, tri više od Hoffenheima i četiri više od Bayera u neizvjesnoj borbi za preostala dva mjesta u Ligi prvaka. 

