Majka i kći Petika: Brundam, ali učinim sve kako mama kaže

Svatko ima svoj put koji nitko umjesto njega samoga ne može proći. Nekima će se činiti da koračam unatrag, ali ja mislim da je moja odluka da odem iz Podravke u kojoj igram otkad se sjećam, jer me mama poput "cekera" vukla u klub u kojem je ona doživjela igračku afirmaciju, ispravna odluka, kazala nam je Tena, kći po mnogim najbolje rukometašice Hrvatske svih vremena, Snježane Petike.

Dok je rođena Koprivničanka i maturantica gimnazije izgovarala riječi, majka ju je pomalo iznenađeno pogledala, ali nije ni pisnula. Ugodno uvaljena u fotelju kafića gdje smo razgovarali, u odgovoru na novinarski upit je kazala:

- Punoljetna je i njezina je zadnja, iako se s nekim stvarima ne slažem s njom.

Tena, koja će 16. lipnja navršiti 19 godina ima nekoliko planova. Uz sportski koji je definiran, a to je da od ljeta odlazi iz grada juhe u mađarski rukometni klub KC Kisvardai, do kojeg će stići nakon pet sati vožnje automobilom, želi upisati privatni fakultet Doba u Mariboru, koji se "rješava" preko interneta. Tako će imati dosta vremena posvetiti se svojoj najvećoj ljubavi rukometu.

Foto: Tena Petika/Instagram

- To bi uglavnom bili planovi za najbližu budućnost. Vjerujem da ću se izboriti i za jedno i drugo - govori smirenim glasom stasita rukometašica, koja se rastegnula do 190 centimetara i za punih 18 nadrasla majku. Kaže da joj najviše odgovara mjesto lijevog vanjskog, ali da rado igra i srednjeg jer bez obzira na visinu i skok šut voli prolaz i nadigravanje.

- Treniram od drugog razreda osnovne škole. Mama i trenerica Snježana, jer Tena je sada u drugoj momčadi Podravke koju

ona vodi, kaže kako vjeruje da će se Tena snaći. U novom klubu će je dočekati Vesna Milanović Litre i Aneta Benko koje će joj biti suigračice.

Kad smo ju pitali što znači biti kćer Snježane Petike, majka se naglo uspravila na stolici i uz uzvik "majko mila", ponovo zauzela neutralan stav.

- Mama nikada nije stvarala pritisak, već je nastojala svoje znanje i iskustvo prenijeti na mene, ali osjećam da me gledaju na drugačiji način od mojih kolegica koje ne dolaze iz obitelji poznate rukometašice. Kad me već pitate što bih uzela od mame, onda su to upornost i borbenost, a njoj bih dala koji centimetar visine - kaže Tena. Iz njenih se riječi zaključuje da ima sjajan odnos s majkom. Uostalom, to je potvrdila čvrstim zagrljajem.

Foto: Željko Rukavina/24sata

Govoreći o odnosu majka - trenerica i kćer - igračica, Tena smatra da ju je mama uvijek više nagazila, da nije imala nikakav popust, a ona je to i prihvatila. Upravo je tu mama Snježana pokazala svoj temperament ubacivši se s primjedbom:

- Ma nemoj, otkad ti se to sviđa?

- Hoćeš reći da ja zabušavam? - priupitala je Tena, a mama nije ostala dužna te joj je kazala da je istina da radi, ali da i brunda.

- Dobro, tu si u pravu, ali uvijek sve odradim kako mi ti kao trener kažeš - posipala se pepelom Tena, čime je završena mini rasprava na relaciji trenerica - igračica i opet se uspostavio odnos majke i kćeri. Snježana nije mogla izdržati pa je kazala kako će njoj, ali i ostalima u obitelji, biti jako teško kad se "mladi ptić" preseli u drugo jato.

Teni će najviše u igri nedostajati njezina vršnjakinja i najbolja prijateljica Elena Popović koja igra pivota i s kojom je gotovo do savršenstva dovela suradnju. Za nju, ali i ostale mlade igračice iz ekipe koju napušta, vjeruje da će dostići reprezentativnu razinu i ostaviti veliki trag u rukometu.

Foto: Tena Petika/Instagram

Tena se nada da će se mađarskoj rukometnoj javnosti predstaviti na Europskom prvenstvu za juniorke u Mađarskoj, jer vjeruje da će dobiti pozivnicu hrvatskog izbornika. Pripreme joj u novom klubu počinju 14. srpnja, a do odlaska još mora položiti vozački ispit i upisati faks. Za kraj nam je rekla da ju je pomalo strah, jer će se prvi put u životu naći u situaciji kada će morati pričekati na telefonski savjet od majke i oca, koji će joj uz mlađeg brata jako nedostajati.

- Znam da se rastajem od grada, prijatelja i obitelji, ali to je u ovom trenutku nužnost. Vjerujem da ću se ipak jednog dana vratiti u Koprivnicu, ali kao afirmirana rukometašica - poručila je, a na maminom licu se ipak vidjela neka sjena, ma koliko god je nastojala sakriti osjećaje. Ipak je Tena njezino dijete, a onda tek rukometašica koja traži afirmaciju van rodnog grada, baš kao i ona prije 32 godine kada je došla iz Vinkovaca u Koprivnicu.

Doduše, mama Petika je iz malog kluba došla u veliki, a kćer odlazi iz velikog u nešto manji klub. Kad smo ostali sami, jer instruktor nije imao razumijevanja i Tena je morala ići na prvi sat vožnje, trenerica Snježana nam je rekla kako ju je nastojala odgajati da sve radi profesionalno.

- Mora se živjeti sportski, raditi predano i onda neće izostati uspjeh. Vjerujem da je ona spremna na to. Njezin odlazak potvrđuje da je zrela osoba koja stoji iza svojih odluka.

Foto: Tena Petika/Instagram

Foto: Tena Petika/Instagram

Foto: Željko Rukavina/24sata