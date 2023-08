Majka preminulog navijača: To nisu samo ljudi, oni su zlo. Došli su u Grčku ubiti moje dijete...

Srušila sam se, bila sam u bolnici dva dana. Radije bih bila sad sa svojim sinom, moj je život prestao kada sam izgubila dijete, izjavila je majka Michalisa Katsourisa koji je izgubio život u neredima huligana u Ateni.

Policija još uvijek nije identificirala ubojicu 29-godišnjeg Michalisa koji je nosio kacigu i bio viđen na nadzornim snimkama oko stadiona AEK-a. Prošlog je tjedna pokopan u Ateni, a na utakmici Dinama i AEK-a na Maksimiru održana je minuta njemu u čast. Majka pokojnog navijača AEK-a tuguje za svojim sinom i traži pravdu.

Foto: Yiannis Kourtoglou/Reuters/PIXSELL

- Želim pravdu i da se pronađe osobu koja je to učinila mojem djetetu. Sestra me u zoru probudila i rekla da je nastradao, ali tek sam u bolnici saznala. On je bio čovjek s karakterom i vjerom. Volio je AEK - rekla je majka navijača za Star.

Istrage grčke policije i dalje traje, a još nije poznato tko je ubojica Michalisa Katsourisa (29). Navodno je ubojica bio visok i robustan, a ima tetovažu na vratu.

Foto: YIANNIS.PANAGOPOULOS

Michalisova majka dotaknula se i Hrvata koji su došli u Atenu.

- To nisu samo ljudi. Došli su ubiti moje dijete. Naći ćemo zlo koje je to počinilo, vjerujem u to.

Michalisov brat tvrdi da su Hrvati napali njegov dom, a on se branio.

- Želim pravdu i ime mojeg brata koji je tamo otišao kako bi popio kavu s prijateljima. To mu je bio drugi dom, Hrvati su ušli u njegov dom, a on se htio obraniti.

