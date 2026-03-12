Obavijesti

Sport

Komentari 0
GOL NADE

Majstorović nakon prvijenca u dresu Rijeke: Nije mi do gola, mijenjao bih ga za pobjedu

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Majstorović nakon prvijenca u dresu Rijeke: Nije mi do gola, mijenjao bih ga za pobjedu
Rijeka: HNK Rijeka protiv RC Strasbourg u osmini finala UEFA Konferencijske lige | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Sretan sam i zahvalio bih se navijačima na podršci. Oni su naš 12. igrač i pozivam ih da dođu i u Francusku, poručio je strijelac jedinog gola za Rijeku protiv Strasbourga

Rijeka je u prvoj utakmici osmine finala Konferencijske lige izgubila od Strasbourga 2-1. Prvak Hrvatske ima za čime žaliti jer ostaje dojam da su stvarali više prilika i dominirali, no na kraju to nisu uspjeli kapitalizirati i doći do boljeg rezultata. Za goste su zabili Panichelli i Godo, dok je jedini gol za Rijeku zabio Majstorović. Bio je to njegov prvi europski gol u karijeri i ujedno prvi gol u dresu Rijeke.

- Znali smo da su oni kvalitetan protivnik. Poljuljao nas je rani primljeni gol, nismo to očekivali. No smogli smo snage i pokazali smo da smo ravnopravni i da se možemo nositi s njima. Rezultat je aktivan, volio bih da smo pobijedili više nego što sam zabio. Zbog pogotka sam sretan, ali i tužan što nismo pobijedili. Za vikend imamo Istru pa idemo u Francusku - rekao je Ante Majstorović za Arena Sport.

Rijeka: HNK Rijeka protiv RC Strasbourg u osmini finala UEFA Konferencijske lige
Rijeka: HNK Rijeka protiv RC Strasbourg u osmini finala UEFA Konferencijske lige | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Svaka izgubljena lopta bila je opasnost?

- Naš trener htio je da idemo u visoki presing i preuzimali smo dosta rizika. Oni su kvalitetni, nažalost primili smo ta dva gola. Kako bilo, imamo se čemu nadati u uzvratu.

Niste iskoristili prilike koje ste imali?

- Oni imaju kvalitetu i zato jesu tu. Dolazili smo do šansi, a probat ćemo popraviti tu realizaciju kako bismo prošli u Francuskoj.

Vaš prvi gol pred sjajnom publikom, koliko to vama znači?

- Sretan sam i zahvalio bih se navijačima na podršci. Oni su naš 12. igrač i pozivam ih da dođu i u Francusku - zaključio je Majstorović.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
VIDEO Rijeka - Strasbourg 1-2: Šteta! Prvak odigrao junački i nesretno izgubio na Rujevici...
SJAJNA UTAKMICA

VIDEO Rijeka - Strasbourg 1-2: Šteta! Prvak odigrao junački i nesretno izgubio na Rujevici...

Rijeka je imala čak 19 udaraca, devet kornera, četiri velike prilike, ali nedostajalo je koncentracije i preciznosti u završnici. Uzvrat je za tjedan dana u Francuskoj
VIDEO Liga prvaka: Real 'razbio' City, Valverde briljirao! PSG u sjajnoj utakmici srušio Chelsea
OSMINA FINALA LP

VIDEO Liga prvaka: Real 'razbio' City, Valverde briljirao! PSG u sjajnoj utakmici srušio Chelsea

Real Madrid je s 3-0 pobijedio Manchester City. Valverde je zabio prekrasan hat-trick u prvom dijelu i tako je ostalo. Vinicius je promašio penal. PSG je pobijedio Chelsea 5-2, a Bodo je rasturio Sporting 3-0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026