Makarani osigurali elitnu rundu i igraju za prestiž, Puljanima treba pobjeda za prolazak dalje

Nakon dva kola glavne runde futsalske Lige prvaka koja se igra u Makarskoj Novo vrijeme i portugalski Sporting osigurali su plasman među 16 najboljih momčadi dok će Futsal Pula i kazahstanski Ajat u međusobnom ogledu u subotu odlučiti pitanje trećeg sudionika Elitne runde.

- Zadnja utakmica sa Sportingom bit će nagrada za moje igrače, dobro ćemo se spremiti i pokušati i protiv njih odigrati najbolje što možemo. Što se tiče utakmice Pule i Ajata, vjerujem da Pula ima priliku ako odigra onako kako zna. Rekao sam im da sam uvjeren da će proći, što im ja od srca želim, da im to bude nagrada za sve što su napravili - kazao je trener Novog vremena Ivan Božić.

Foto: Matko Begovic/PIXSELL

Jedna od najboljih pojedinaca u redovima Novog vremena bio je golman Filip Bašković.

- Znali smo da nas samo pobjeda vodi dalje, da nam je ovo najvažnija utakmica, dali smo sve od sebe, bacali se na glavu i zasluženo prošli dalje. Čestitke svima, od gledatelja na tribinama do uprave koja radi sjajna posao, a čestitao bih i Puli na dobroj utakmici, vjerujem da će svladati Ajata u zadnjem kolu i proći dalje. Nama ostaje utakmica sa Sportingom, utakmica za gušt, za prestiž, pokušat ćemo pokazati što i koliko možemo kad igramo rasterećeni rezultatskog imperativa, da vidimo koliko smo daleko od jedne od najboljih europskim momčadi. I to na svom terenu, u ovoj sjajnoj atmosferi koja je za nas jako poticajna.

Foto: Matko Begovic/PIXSELL

Susret Novog vremena i Futsal Pule posebno je bio emotivan za Igora Osredkara, popularni Igi dugi je niz godina bio dio makarske momčadi i njenih najvećih uspjeha, sada je na drugoj strani. Publika i bivši suigrači lijepo su ga dočekali.

- Neobično je igrati protiv momaka s kojima sam dugo igrao, pred publikom za koju sam igrao, ali to je tako, ja sam profesionalac i sada igram za Pulu. Što se tiče utakmice nismo bili dobri, i zbog toga smo izgubili, sada se treba dobro odmoriti i regenerirati, još uvijek sve držimo u svojim rukama. Pobjedom u zadnjem kolu ispunili bi cilj prolaska u nastavak natjecanja i ja vjerujem da to možemo i ostvariti. Koštalo nas je što smo sa Sportingom igrali neizvjesnu utakmicu do kraja, do zadnje dvije minute i ta nas je utakmica jako potrošila. Nije to izgovor, ali izgubili smo i dva igrača na toj utakmici, protiv Novog vremena u poluvremenu još jednoga a sa skraćenom rotacijom nismo mogli parirati – kazao je najiskusniji igrač Futsal Pule i dodao:

Foto: Matko Begovic/PIXSELL

- Možemo igrati s Ajatom, došli smo u Makarsku s ciljem da prođemo dalje i sve je i dalje u našim rukama, samo trebamo dobiti zadnju utakmicu. Kvalitetnija smo momčad i ja vjerujem u naš prolaz. Za hrvatski futsal bi bilo sjajno da dva hrvatska predstavnika prođu dalje u Elitnu rundu Lige prvaka, među 16 najboljih momčadi u Europi.

Futsalska Liga prvaka, glavna runda, 3. kolo:

