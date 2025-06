Makarani slave šampione! Novo vrijeme je pregazilo Osječane u petoj utakmici doigravanja

Velika fešta u malom mistu, Makarska slavi, Novo vrijeme najbolja je futsal momčad Hrvatske u ovoj sezoni. Trofej namijenjen prvaku ponovno stanuje u gradu pod Biokovom, i ne samo trofej, nego će se opet igrati i Liga prvaka! Kad se sve zbroji i oduzme nakon pet odgledanih finalnih utakmica, Novo vrijeme je jednostavno iskusniji i bolji suparnik od Osijeka, koji je uspio na svom terenu, u atmosferi linča stići do poravnanja, no to je bilo sve. U normalnim okolnostima, lišeni takvog poguranca s tribina, Osječani su bili slabiji suparnik od raspoloženih Makarana na brazilski pogon, koji su lako su došli do slavlja u petoj utakmici 5-1 te konačne pobjede u finalnoj seriji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:30 Novo Vrijeme pobijedilo Osijek | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Tijekom sezone prednost domaćeg terena u finalu doigravanja zaslužilo je Novo vrijeme i to je presudilo. Makarani su pobijedili u oba domaća ogleda (5-3 i 4-3), Osječani su uzvratili s dva puta po 3-2, a posebno je bila neizvjesna četvrta utakmica, odlučena tek nakon produžetka, i to nakon velikih organizacijskih problema, vrijeđanja, pljucanja i udaranja gostujućih igrača i vodstva kluba na terenu i tribinama... U petoj, odlučujućoj utakmici, Makarani su izdominirali, iskoristili su prednost domaćeg terena i publike, u krcatoj gradskoj dvorani vladala je fantastična atmosfera koja je nosila momčad do pobjede 4-1 i četvrtog naslova prvaka.

Unatoč izostanku jednog od najboljih igrača Klemena Duščaka, koji je ozlijedio križne ligamente i neće ga biti veći dio sljedeće sezone, Makarani su nadigrali goste i još jednom potvrdili da je njihov domaći teren u ovogodišnjem doigravanju neosvojiva tvrđava. U četvrtfinalu su slavili protiv Pule 2-0, u polufinalu protiv Crnice 3-0, a pobijedili su i u sva tri domaća ogleda finala protiv Osijeka.

Momčad trenera Ivana Božovića od prve je minute zagospodarila parketom, pritisnuli su goste ne dozvoljavajući im izlazak iz svoje polovine terena. Nakon dvije minute igre dvorana je proključala, snažni Brazilac Jonhn Lennon najprije je pogodio vratnicu, potom je njegov šut našao put do mreže, da bi tridesetak sekundi kasnije servirao zicer koji je njegov sunarodnjak, novopečeni hrvatski reprezentativac Lima lako pretvorio u 2-0. Osokoljeni ranim vodstvom, a u mislima na nemile događaje iz četvrte utakmice u Osijeku, gledatelji su dali sebi oduška pa se dvoranom zaorilo: "Bit će Osijek ku... šampion..." i "Ustani bane..."

Trener Osječana Hrvoje Ajman pozvao je minutu odmora kako bi malo primirio svoju momčad, ali vrlo brzo je Lima pogodio gredu, Jelavić je pucao malo pored gola... Rijetke prilike Osječana skidao je sigurni golman Bašković, što su gledatelji pratiti izvikujući njegov nadimak: "Fićo, Fićo...", no četiri minute prije kraja prvog poluvremena ni Bašković nije mogao spasiti mrežu. Skinuo je prvi šut Cleytona Ferreire, ali je osječki Brazilac iz drugog pokušaja smanjio na 2-1 i tim se rezultatom otišlo na odmor.

U drugom poluvremenu Osijek je uspostavio ravnotežu, igralo se obostrano opasno po gol ali bez prave realizacije. Najveće prilike propustili su Lasić kod domaće i Hozjan kod gostujuće momčadi, potom Lennon i Bukovec... Što je utakmica odmicala kraju dizala se i atmosfera u dvorani, a gol Tonija Jelavića za 3-1 u 28. minuti svi su dočekali na nogama. Iako je u futsalu sve moguće, pa i brzo dostizanje visoke prednosti suparnika, nakon što je Savio sedam i pol minuta prije kraja probušio Ditana za 4-1 više nitko nije vjerovao u preokret, pa ni sami Osječani. Istina zaigrali su s igračem/golmanom te tako pokušali okrenuti rezultat, ali Lennon je zabio na praznu mrežu za konačnih 5-1. Novo vrijeme je večeras jednostavno bilo bili pretvrd orah, a nakon isteka vremena dvorana je eksplodirala od slavlja. Igrači su potrčali jedni drugima u zagrljaj, trener Božović Matko Pašaliću, a svi skupa su zapjevali "Večeras je naša fešta..." Slavlje koje će sigurno potrajati dugo u noć moglo je početi...