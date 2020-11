Makedonci ipak bez višeg ranga

Nakon što je izborila povijesni plasman na Europsko nogometno prvenstvo iduće godine, nogometna reprezentacija Makedonije nije se uspjela plasirati u viši rang natjecanja Lige nacija.

<p>U ključnom susretu za plasman u Ligu B, <strong>Sjeverna Makedonija </strong>je izgubila od Armenije sa <strong>0-1</strong>. Utakmica je igrana na neutralnom terenu u Nikoziji, a <strong>Armenci</strong> su slavili sa 1-0 golom <strong>Hovhannesa Hambardzumjana </strong>u 55. minuti. Uoči posljednjeg kola skupine 2 Lige C, Makedonija je imala bod prednosti i remi u Nikoziji vodio ju je u viši rang natjecanja. Međutim, momčad Igora Angelovskog nije uspjela sačuvati mrežu netaknutom.</p><p>Za Sjevernu Makedoniju nije nastupio kapetan Dinama <strong>Arijan</strong> <strong>Ademi</strong>, dok je branič Rijeke <strong>Darko Velkovski </strong>igrao cijeli susret. Posljednje mjesto osvojila je Estonija koja će razigravati za ostanak u trećem jakosnom razredu Lige nacija.</p><p>U ranije odigranom susretu plasman u B razred izborila je <strong>Albanija </strong>koja je u izravnom okršaju za prvo mjesto u skupini 4 Lige C, u Tirani pobijedila <strong>Bjelorusiju </strong>sa <strong>3-2</strong>. Bjelorusiji je za prvo mjesto bio dovoljan i bod, no Albanija je zasluženo slavila. Junak utakmice bio je bivši napadač Splita Sokol <strong>Cikalleshi </strong>koji je zabio dva gola (20, 27-11m), a među strijelce se upisao i Rej <strong>Manaj </strong>(44). Golove za goste zabili su Maksim <strong>Skaviš </strong>(35) i Max <strong>Ebong </strong>(80).</p><p>U drugom susretu u skupini Litva je u derbiju začelja pobijedila <strong>Kazahstan </strong>sa 2-1 izborivši ostanak, dok će Kazahstan razigravati za ostanak u trećem razredu. Naime, iz prva dva jakosna razreda Lige nacija, reprezentacije koje su osvojile posljednja mjesta u svojim skupinama ispadaju u niži rang natjecanja. No, iz Lige C ispadaju smo dvije od četiri posljednje ekipe. Tko će to biti znat će se nakon razigravanja.</p><p>Plasman u B ligu ranije je izborila i <strong>Crna Gora</strong>, dok će posljednji putnik biti Slovenija ili Grčka koje će u međusobnom susretu odlučiti tko ide dalje. Slovenija ima dva boda više. Za ostanak u Ligi C razigravat će Cipar, Estonija, Kazahstan, te Kosovo ili Moldavija.</p>