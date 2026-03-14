Obavijesti

Sport

Komentari 2
DINAMOVA DEVETKA

Maksimir je čekao hat-trick pet i pol godina. Onda je došao Beljo

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 26. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Dinamo razbio Slaven Belupo 4-2! Dion Drena Beljo zabio hat-trick, prvi za 'modre' na Maksimiru nakon 2020. godine. Dinamo juri prema naslovu, šampanjac je na hlađenju

Admiral

Dinamo je srušio Slaven Belupo s 4-2 na Maksimiru i tako nastavi svoj put prema naslovu prvaka. Iako je Grgić doveo Slaven u prednostr u prvom dijelu, "modri" su u nastavku pregazili protivnika. Briljirao je sjajni Dion Drena Beljo koji je u samo 16 minuta zabio hat-trick i tako donio nova tri boda. Zanimljivo je ovo prvi hat-tric nekog dinamovca još od 2023.

U jesen spomenute 2023., Josip Drmić uvalio je tri komada na gostovanju kod Rudeša, gdje je Dinamo slavio s 5-1. Na Maksimiru je viđen hat-trick prije toga, ali taj navijači Dinama žele što prije zaboraviti. Duje Čop je 2023. zabio "tricu" plavima u dresu Lokomotive u bolnom porazu. Na hat-trick nekog u plavom dresu na Maksimiru, čeka se čak pet i pol godina. Mario Gavranović je 2020. zabio tri komada u pobjedi nad Goricom 3-2, a sada ga je Beljo, napokon, "skinuo". Podatke je izvukla Facebook stranica Ofenziva.

Beljo je mašina. Zabio je 15., 16. i 17. gol u HNL-u ove sezone i najbolji je strijelac lige. U nastavku sezone se upalio, u zadnjih pet utakmica u HNL-u zabio je isto toliko golova. S njim u formi Dinamo je nezaustavljiv, a šampanjac je na hlađenju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026