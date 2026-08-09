Maldini otkrio: Pep Guardiola je počeo crtati postave na papir. Zašto je odustao? Bio je jasan...

Burno je bilo posljednjih dana u Talijanskom nogometnom savezu. Mjesto tehničkog direktora preuzeo je Paolo Maldini pod vodstvom novog predsjednika Giovannija Malagòa, ali s te pozicije je ekspresno otišao - nakon svega 16 dana. Maldini je sada prvi puta u javnosti progovorio o svemu što se događalo, a svoj stav rekaoje u talijanskoj Corriere della Seri.

Opisao je kako je prihvatio suradnju s Talijanskim nogometnim savezom.

- Nazvao me za Uskrs i rekao da postoji mogućnost da postane predsjednik te da me želi uz sebe. Pristao sam. Za mene u nogometu postoje samo Milan i reprezentacija. Nakon toga se nismo čuli sve do dana uoči izbora, kada me ponovno nazvao. Rekao je da su mu šanse dobre i predložio mi ulogu predsjednika 'Club Italia'. Nije se radilo samo o A reprezentaciji, trebalo je obnoviti cijeli talijanski nogomet - objasnio je.

Foto: Yara Nardi

Talijane je zanimalo kako je uopće prihvatio posao bez da su usuglasili ime novog izbornika.

- Zapravo, prvo što sam pitao bilo je: tko bira trenera? Malagò je odgovorio: vi birate trenera, a ja to podržavam. To je bio dogovor. Onda su neki događaji uzrokovali promjenu. Pirlo? Naša je ideja bila vezana uz tehniku. Uz napadačku igru. Uz promjenu. U Italiji smo zaostali u mnogim stvarima - objašnjavao je Maldini u intervjuu.

Osvrnuo se i na situaciju oko Pepa Guardiole za kojeg se dugo nagađalo da je jedan od glavnih kandidata za preuzimanje klupe 'azzura'.

- On je trener koji najbolje utjelovljuje tehničku i napadačku igru. Preko nekih prijatelja izrazio je ideju da bude izbornik. Posjetili smo ga u Barceloni, ručali zajedno i razgovarali cijeli dan. Bio je jako u iskušenju. Bio je vrlo blizu prihvaćanja. Čak je počeo zapisivati postave na papir... Plaća od 20 milijuna eura? Apsolutno nije istina. Novac nikad nije bio problem. Pep nam je jasno rekao: dajte mi jedan euro manje nego što je zarađivao prethodni trener i bit ću dobro. Zašto je odbio? Zbog umora. - otkrio je.