Maldini prebolio koronu: Nakon 10 minuta treninga sam 'umro'

Tada je prepoznao protivnika u sebi u vidu virusa te ga, kao u najboljim igračkim danima, neutralizirao i odbio njegov napad te naposlijetku i ozdravio od zaraze virusom. Legenda Milana Paolo Maldini (51) oporavio se od zaraze, kao i njegov sin Daniel (18). Tata Maldini odmah se vratio u teretanu, ali nije bilo lako kao što je mislio.

Foto: Jonathan Moscrop/PA Images/PIXSELL

- Otišao sam do teretane prvi put nakon što sam se oporavio od koronavirusa. Nakon svega deset minuta treninga bio sam mrtav, nisam uopće imao snage, a to sigurno nije zbog toga što imam 52 godine. Uvijek sam trenirao, a to što mi se dogodilo u teretani je najbolji pokazatelj koliko je koronavirus opasan bez obzira u kakvom fizičkom stanju se vi nalazite - objasnio je Maldini.

Daniel i Paolo zbo blažih simptoma korona virusa nisu bili u bolnici već su se oporavljali kod kuće.

POGLEDAJTE VIDEO PODRŠKE DOMINIKA LIVAKOVIĆA

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Saznao sam da je prijatelj s kojim sam se nedavno vidio pozitivan na koronavirus, kao i jedna osoba s kojom sam radio. Ne znam tko je započeo lanac, ali odmah sam se javio doktoru te sam testiran i nakon dva dana stigao je pozitivan nalaz. Bio sam malo zabrinut jer jedan moj prijatelj koji ima respiratorne probleme trenutno je u bolnici u Legnanu i ne može spavati, ima noćne more. No, ja sam bolje - rekao je Maldini na početku samoizolacije, a osvrnuo se i na završnicu Serie A:

Foto: Emmevi Photo/Milestone Media/PIXSELL/IPA/PIXSELL

- Vjerujem da će se održati neka završnica prvenstva, samo ne mogu reći kad. U nogometu je nemoguće igrati i trenirati bez bliskog kontakta, a nije svaka momčad jednako zahvaćena ovim virusom. No, sad je bitno da ostanemo mirni i nadam se da ćemo, kad sve ovo prođe, znati cijeniti ono što imamo. Možda se nećemo svi promijeniti, ali ima onih koji hoće - završio je Paolo Maldini.