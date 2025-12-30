Obavijesti

LEGENDARNI VEZNJAK

'Mali princ' završio izvanrednu nogometnu karijeru: 'Posvetit ću se sinu i razmisliti što dalje'

Piše Ivan Kužela,
Zenica: Bosanskohercegovački nogometaš Miralem Pjanić oprostio se od reprezentacije | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Popularno zvani 'Mali princ', legendarni veznjak BiH Miralem Pjanić, odlučio je završiti nogometnu karijeru. U karijeri je igrao za europske velikane Romu, Juventus i Barcelonu, a umirovio se u ruskom CSKA

Jedan od najboljih nogometaša u povijesti BiH reprezentacije Miralem Pjanić (35) odlučio je završiti igračku karijeru. U razgovoru za talijanski Tuttosport objavio je kraj karijere te izjavio da trenutačno živi u Dubaiju i ne zna što će nakon uspješne nogometne karijere.

- Već tri godine živim ovdje i vrlo sam sretan. Dubai je prekrasan i zaista je divno mjesto za život. Rade fantastične stvari u svakom sektoru i globalno napreduju. Što ću raditi u igračkoj mirovini? Ne znam, iskreno, još nisam odlučio. Razmislit ću o tome pažljivo i smireno. Ne žurim se. Uživam u vremenu provedenim sa svojim sinom i u ulozi oca.

Zenica: Bosanskohercegovački nogometaš Miralem Pjanić oprostio se od reprezentacije
Zenica: Bosanskohercegovački nogometaš Miralem Pjanić oprostio se od reprezentacije | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Komentirao je i kako će se uskoro vratiti u Italiju radi prijatelja, a možda i zbog novog poslovnog angažmana.

- Nikad se ne zna. Možda ću se u Italiju vratiti poslovno. Svakako se nadam da ću uskoro ondje posjetiti prijatelje i bivše suigrače. Također bih volio otići gledati Juventus na stadionu.

Foto: Sofascore

Legendarni veznjak u karijeri je igrao za Metz, Bešiktaš, CSKA, Sharjah, Lyon, Juventus, Romu i Barcelonu. Za 'zmajeve' je zaigrao 115 puta i zabio 17 golova. Samo je sjajni Edin Džeko više puta zaigrao za BiH (145). U bogatoj karijeri osvojio je četiri talijanska prvenstva, dva talijanska kupa, jedan Kup kralja, a 2014. godine bio je proglašen igračem sezone u Romi. U karijeri su klubovi za njega plaćali sveukupno 110,5 milijuna eura.

