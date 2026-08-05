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PUKLA 'PETARDA' PLUS+

Malo sreće uz dosta kvalitete..., i Dinamo je pred vratima raja. Danas počinje 'operacija Viking'

Piše Hrvoje Tironi,

DINAMO - KAUNO ŽALGIRIS 5-0 Vratio se Luka Stojković, odmah sve na terenu djeluje drugačije. 'Modri' imaju veliku priliku, mogu vratiti Ligu prvaka u Zagreb. Za oproštaj od Maksimira...

Dinamo je konačno odradio jednu mirnu europsku utakmicu, lakoćom isprašio "petardu" (5-0) prvaku Litve Kauno Žalgirisu. Nogometaši Željka Sopića nisu mogli parirati "modrima", bila je to od prve minute klasična igra "mačke i miša". I samo je bilo pitanje s koliko će se golova u mređi Litavci vratiti kući. Na koncu su ih dobili pet, moglo je biti više, ali i ovo je sjajan rezultat.

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