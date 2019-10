Mama Dončić: Etiketiraju me u domovini i zato često plačem...

Mirjam Poterbin (43) ponosna je majka jednog od najboljih europskih košarkaša, Slovenca Luke Dončića (20) koja ga prati kroz čitavu karijeru, od početaka i poziva Real Madrida još s 13 godina.

- Mislim da smo čvrsto na zemlji, i Luka i ja. Kako je on odrastao, odrastali su i njegovi voljeni, razvijao se postupno i prirodno i svaka nova okolnost vukla nas je prema životu kojeg živimo. Bilo je puno prijelomnih trenutaka i od njih sam dobila puno. Luka je, prije svega, moj sin i uvijek će biti - rekla je majka Dallasove zvijezde.

A ti dani kad se odvajala od sina prije sedam godina bili su joj, kaže, neopisivo teški.

- Iako je danas uspješan, ne bih voljela još jednom iskusiti sve teškoće tijekom tri godine kad je bio tako mlad i tako daleko od svoje kuće. Imao je 16 godina i pitao me hoću li doći u Madrid. Jako je vezan uz Sloveniju - rekla je za magazin OnaPlus.

- Ljudi često vide samo ono što postaneš, ali nisu svjesni koliko je odricanja i gubitaka potrebno da uspiješ. On nije imao pravo djetinjstvo, brzo je uskočio u svijet prepun velikih izazova - dodala je i progovorila o razlici u tome kako je gledaju u američkoj i slovenskoj javnosti:

- U Americi me više podržavaju i podupiru moju privrženost sinu. U domovini su me često etiketirali kao pretjerano brižnu majku za njegovih 18 ili 19 godina. Ne znam je li to opravdano. Meni je ovo normalan život, ali puno je osjećaja zbog kojih i dalje plačem - rekla je.

Njen sin u prvoj je sezoni u NBA-u osvojio nagradu za novaka godine i sjajno se snašao, ali i dalje joj je teško pratiti to sve.

- Utakmica ovdje, utakmica ondje, polako se navikavaš na adrenalin. Ali ne možete eliminirati nervozu gledanja iz moje perspektive.

Je li mogla zamisliti da će joj sin postati takva zvijezda?

- Gledala sam puno košarkaških utakmica jer pratim Luku otkad je bio dijete. Isticao se u svim generacijama, ali nisam si razbijala glavu time. Bilo mi je samo važno da bude sretan i da uživa. Ljudi me znaju pitati jesam li onda znala u što će se sve skupa razviti... Ne, nisam.

- Koje su posljedice slave? Na početku ti slomi srce kad ti se dogodi nešto loše, ali nakon nekog vremena takve stvari više ne utječu na tebe - zaključila je Mirjam.