Mama i baka su plakale, a tata mi opet davao savjete o igri! Kod penala nisam imao tremu

Nije bilo puno slavlja, u subotu nas čeka nova utakmica. Ali ovu ću pamtiti, to mi je utakmica karijere!

Ponosno nam to govori Roko Šimić (20) jutro nakon što je u Salzburgovoj pobjedi nad Benficom u Lisabonu 2-0 zabio gol iz penala, asistirao za drugi i Uefa ga je proglasila igračem utakmice.

Tako mlad, a već je dobio odgovornost pucati jedanaesterac u Ligi prvaka!

- Prvi je penal bio na Pavloviću i Konate je preuzeo odgovornost te promašio. Drugi sam ja izborio, jer sam oduzeo loptu i išao predriblati golmana, lopta se odbila u prečku, a na liniji ju je Benficin igrač izbacio rukom i dobio crveni karton. Odmah sam rekao da ću pucati. Konate je htio opet, ali nisam mu dao nego sam ja preuzeo odgovornost. Nije mi bilo stresno, iako sam na pripremama promašio penal protiv Intera.

Šimić: Sad sam prvi izvođač penala

Znači, na terenu se dogovarate tko izvodi kazneni udarac, ne odlučuje o tome trener?

- Zna se da je Konate prvi izvođač, ja drugi. Sad sam ja prvi!

Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

Krasno... Nego, kakav je učinak s bijele točke?

- Promašio sam za Hrvatsku U-21 u porazu 3-2 od Finske i u Ligi prvaka mladih protiv Seville, pa sam desetak minuta kasnije zabio iz igre. A pogodio sam ih desetak - pohvalio se pa se vratio na srijedu:

- Bolja mi je asistencija od gola. Izbjegao sam zaleđe, iako nisam ni vidio igrača, ali sam osjećao da se moram malo povući, dobio sam loptu malo iza sebe, čvrsto se postavio ispred braniča, krenuo sam na golmana i gurnuo Gloukhu, koji je pogodio prazan gol.

Kakva je bila tatina reakcija?

Šimić blizu A reprezentaciji?

- Ah... Mama i baka su plakale, a tata ko' tata, rekao mi je da moram još više ići u prostor, što mi govori i svaki dan, haha.

Izbornik Zlatko Dalić najavio je da traži napadača i da će dati šansu još nekim mlađima. Bolju preporuku Šimić si nije mogao ispisati, iako o tome ne priča. Zna da je na njemu da šuti, radi i dobro igra, pa će doći i poziv u A reprezentaciju. Na prošlom je popisu bio Petar Musa, koji mu je u srijedu bio na suprotnoj strani.

Foto: Instagram

- Prije utakmice smo se vidjeli, poželjeli si sreću, a nakon susreta mi je čestitao. Kao i ja njemu jer odigrao je odlično i nije imao sreće da i on bude strijelac. Odličan je dečko.

Jeste li razmijenili dresove?

- Prije utakmice sam mu rekao da bih htio, ali nakon susreta, pošto sam bio strijelac i igrač utakmice, sam ga zamolio da to napravimo idući put jer ovaj dres ipak želim sačuvati.

Salzburg mi je nudio posudbu, nisam htio

Roko je pomalo neočekivano dobio važnu ulogu u momčadi, s obzirom na burno ljeto.

- Baš je bilo turbulentno. Dva tjedna priprema sam odradio baš dobro, a onda je došla Kup utakmica i bivši trener Jaisle nije me uvrstio u kadar. Onda me pitao kakav je moj status, razgovaram li s tatom da nađemo drugi klub. Šokiralo me to. No, nekoliko dana kasnije došao je novi trener i rekao da računa na mene. Da nije bilo njega, ne bi bilo ni ovoga u srijedu. Vraćam mu povjerenje.

Foto: Instagram/

No ni tu nije bio kraj mukama.

- Sportski direktor pitao me tri dana prije kraja prijelaznog roka kakvo je stanje, ostajem li, da imamo šest napadača i da me bečka Austria želi na posudbu. Opet sam bio u šoku, ali sam rekao da ostajem. Razgovarao sam potom s trenerom Struberom, koji mi je opet rekao da vjeruje u mene, da će rotirati igrače i da će biti prilike. Eto, u nogometu treba donositi dobre odluke i imati sreće. Ali i izazvati sreću.

A je li u ijednom trenutku bila ozbiljna priča o dolasku u Dinamo?

- Ne, to nije bila opcija ovoga ljeta. Ali volio bih jednog dana zaigrati za Dinamo.