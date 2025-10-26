Mama UFC prvakinja: Prije 7 godina rekla je da će joj oko pasa biti pojas. Sad ga ima!
Mackenzie Dern je ostvarila svoj veliki san – osvojila je pojas slamka-težine na UFC 321 u Abu Dhabiju pobjedom nad Virnom Jandirobom. U teškoj borbi od pet rundi, Dern, kojoj je protivnica slomila nos, zasluženo je postala UFC prvakinja. Još je tamo 2018. godine najavila da će imati pojas oko struka. I sad je to ostvarila
U sunaslovnoj borbi večeri na UFC 321, američko-brazilska borkinja Mackenzie Dern ispisala je najvažniju stranicu svoje karijere. Jednoglasnom odlukom sudaca (48-47, 48-47, 49-46) svladala je opasnu Virnu Jandirobu i osvojila upražnjeni naslov UFC prvakinje u slamka kategoriji
| Foto: Rula Rouhana