MAMA, USPIO SAM Kandidat za predsjednika u Hrvatsku doveo igrača koji će nastupiti na SP-u

Promise David (24) igrat će s kanadskom nogometnom reprezentacijom na Svjetskom prvenstvu u Americi. Momak nigerijskih korijena očekuje prvo veliko natjecanje, a još prije sedam godina igrao je za zagrebačko Trnje. I tu priča postaje još zanimljivija jer ga je u Hrvatsku doveo predsjednički kandidat na posljednjim izborima, poduzetnik Niko Tokić Kartelo.

"Godine 2019. doveo sam iz Kanade jednog 18-godišnjaka za kojeg tada gotovo nitko nije čuo. Mnogi su mi govorili: 'Ma u Kanadi se igra samo hokej'. Ja sam vidio nešto drugo – talent, karakter i glad za uspjehom. Danas je Promise David jedan od najboljih napadača belgijske lige, reprezentativac Kanade i uskoro će nastupiti na Svjetskom prvenstvu", objavio je Tokić Kartelo.

David igra za Union Saint-Gilloise od 2024., u sezoni 2024/25. dijelio je svlačionicu s današnjim povremenim reprezentativcem i špicom Benfice Franjom Ivanovićem. Promise je u minuloj sezoni zabio 15 golova i triput asistirao u 37 utakmica.

"Posebno mi je drago što na ovoj fotografiji iz 2019. godine pozira s mojim unukom. Tada je bio mladić na početku svog puta, a danas je primjer kako se rad, disciplina i vjera u sebe uvijek isplate. Čestitam ti, Promise! Želim ti puno zdravlja, uspjeha i golova na Svjetskom prvenstvu. Neka ovo bude tek početak jedne velike nogometne priče. Ponekad je dovoljno vjerovati u nekoga prije nego što ga svijet prepozna", zaključio je Tokić Kartelo uz dodatak koji ga je proslavio na televiziji: #mamauspiosam.

Promise David je ponikao u akademiji Toronto FC-a, odakle je 2016. prešao u Vaughan Azzurri, a potom i u Trnje. U Zagrebu se zadržao godinu i pol, 2021. prešao je u američku Tulsu pa ponovno u Europu, u maltešku Vallettu i tamošnji Sirens. Prvu je odštetu za njega platio estonski Kalju 2023., oko 25.000 eura, a u USG je stigao u srpnju 2024. za 600.000 eura. Danas vrijedi 17 milijuna eura, a za kanadsku vrstu nastupio je devet puta i zabio tri gola.