Mama 'vatrenih' postala baka! 'Moja curica rodila je curicu'

Zagrijavanje nogometaša uoči početka utakmice Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Iva Olivari je već godinama uz reprezentaciju i postala je prva žena na klupi muške seniorske reprezentacije. Svoj privatni život skriva od očiju javnosti, ali ima dvoje djece, sina Frana i kćer Leu koja je postala novopečena majka

Team menadžerica hrvatske nogometne reprezentacije Iva Olivari (56) postala je baka. Lijepu vijest podijelila je s pratiteljima na društvenim mrežama. 

"Moja curica Lea je rodila curicu. Jana", napisala je ispod objave i pri tom otkrila ime unuke. 

Iva Olivari je već godinama uz reprezentaciju i postala je prva žena na klupi muške seniorske reprezentacije. Svoj privatni život skriva od očiju javnosti, ali ima dvoje djece, sina Frana i kćer Leu koja je postala novopečena majka. 

