Iva Olivari je već godinama uz reprezentaciju i postala je prva žena na klupi muške seniorske reprezentacije. Svoj privatni život skriva od očiju javnosti, ali ima dvoje djece, sina Frana i kćer Leu koja je postala novopečena majka
SRETNE VIJESTI
Mama 'vatrenih' postala baka! 'Moja curica rodila je curicu'
Čitanje članka: < 1 min
Team menadžerica hrvatske nogometne reprezentacije Iva Olivari (56) postala je baka. Lijepu vijest podijelila je s pratiteljima na društvenim mrežama.
"Moja curica Lea je rodila curicu. Jana", napisala je ispod objave i pri tom otkrila ime unuke.
Iva Olivari je već godinama uz reprezentaciju i postala je prva žena na klupi muške seniorske reprezentacije. Svoj privatni život skriva od očiju javnosti, ali ima dvoje djece, sina Frana i kćer Leu koja je postala novopečena majka.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku