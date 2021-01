- Imali smo ciljeve, velik je pritisak, dosta se toga ispremije\u0161alo, i igra\u010di, i cijela situacija u Hrvatskoj i svijetu, pripreme smo radili u kratkom vremenu. Stalno se ne\u0161to mijenjalo, smje\u0161taj, publika, zbunjuju\u0107a situacija. Ali moram \u010destitati mom\u010dadi \u0161to smo se uspjeli othrvati tome i nadam se da \u0107emo igrati jo\u0161 kvalitetnije, da \u0107emo imati i igru koja nas vodi prema vi\u0161em cilju - ka\u017ee Marko.

Hrvatska \u0107e u \u010detvrtak igrati protiv Bahreina, u subotu protiv Argentine i potom slijedi derbi s Danskom u ponedjeljak.

- Jesmo li Danci i mi favoriti? Glupo bi bilo pri\u010dati da su drugi bolji od nas, ali vidjeli ste kako je to izgledalo dosad. Moramo svaku utakmicu i\u0107i sa 100 posto i jedino to dovest \u0107e nas do cilja. Igra se na jednu loptu i tako je skoro u svim skupinama - rekao je Marko.

I on se prometnuo u jednog od najboljih pojedinaca Hrvatske. Vukao je kad je trebalo, uz \u0160egu (\u010detiri obranjena sedmerca), \u0160trleka (\u0161est) i Mari\u0107a (pet golova) bio na\u0161 najraspolo\u017eeniji igra\u010d.

- Osje\u0107am se kao dio mom\u010dadi, \u0161to mi je va\u017eno. A uvijek \u0107e mom\u010dad izbaciti jednog pojedinca i netko \u0107e se istaknuti. Drago mi je \u0161to se mogu dobro osje\u0107ati i \u0161to gradimo mom\u010dadski duh - zaklju\u010dio je Mami\u0107.