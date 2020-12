U posljednjem jesenskom kolu 1. HNL će aktualni hrvatski prvak Dinamo ugostiti Varaždin. Mamićeve trupe idu na Kastelove izabranike nakon susreta u Kupu - Dinamo je pobijedio Rudeš 2-0, dok je Varaždin na domaćem terenu opet ispao u osmini finala od Rijeke rezultatom 2-1.

- Stanje u momčadi je dobro kao i raspoloženje. Imamo priliku završiti sezonu na najbolji mogući način. Naravno da moramo zaboraviti da je nakon te utakmice pauza te moramo biti fokusirani do krajnjih granica, bez obzira što smo izraziti favoriti u utakmicu ulazimo maksimalno fokusirani i to moramo pokazati na terenu kako bi završili na najbolji mogući način - pobjedom. A onda ćemo uživati u blagdanima koliko je to moguće ove godine s obzirom na ove sve neprilike, ali to je tako. Moramo biti brzi, agresivni, kompaktni i sa puno emocije i strasti kakvi smo bili o prošlim utakmicama, a nadam se da će ekipa to i pokazati - objasnio je trener Dinama Zoran Mamić.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamovci zaključio europsku jesen

'Modri' su na vrhu tablice zajedno s Osijekom (30), ali imaju dvije utakmice manje od momčadi Nenada Bjelice. Varaždin pak je pobjegao s posljednjeg mjesta prvenstvene ljestvice, ali kraj sezone je još daleko.

- Varaždin nije u sjajnoj situaciji na tablici, ali mogu biti vrlo neugodni i opasni ako im se dopusti igrati. Nakon Rudeša se nitko nije žalio na probleme pa svi koji su bili na dispoziciji bit će i za tu utakmicu. - objasnio je Mamić.

No, trener Varaždina Zoran Kastel je s druge strane u velikim problemima prije utakmice s Dinamom. Nakon velike pobjede protiv Hajduka (4-2) te dobrih 70 minuta i poraza od Rijeke (2-1), njegovu desetkovanu momčad čeka još jedan težak protivnik.

- Imamo velikih problema s bolesnim i ozlijeđenim igračima pa ćemo vidjeti s kime ćemo raspolagati. Dosta igrača ne trenira, a na dan utakmice ćemo procijeniti hoće li biti spremni. Stolnik ima distorziju zgloba, Peco, Milić i Memija su bolesni. Tkalčić ima sitnu ozljedu aduktora, Senić osjeća posljedice dva teška susreta. Kako ćemo se pokrpati još ne znamo - čekat ćemo do zadnjeg trenutka i protiv Dinama probati izvući najbolji mogući rezultat u ovome trenutku - objasnio je trener Varaždina Zoran Kastel pa zaključio:

- Ne trebamo se puno zamarati s Dinamo jer znamo tko su oni. Najkvalitetnija su ekipa u ligi, imaju jedan veliki roster, a mi ćemo probati skrpati što imamo od ekipe, otići tamo i boriti se, ako treba i poginuti. Dati sve od sebe, a hoće li to biti dovoljno za pozitivan rezultat - vidjet ćemo.

Utakmica 16. kola 1. HNL između Dinama i Varaždina na rasporedu je u subotu, 19. prosinca, s početkom u 17 sati i 5 minuta na stadionu Maksimir u Zagrebu.