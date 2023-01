Mamić je nabrojio koga je htio dovesti: Pjaca me molio da se vrati. Čačić se skoro ispovraćao!

Prošlog ljeta puno se pričalo o povratku Marka Pjace u Dinamo, no na kraju se transfer nije realizirao. Zdravko Mamić otkrio je zašto, a dotaknuo se i mladog hrvatskog reprezentativca koji se vraća od ozljede, Lukasa Kačavende.

- Marko Pjaca je mene nazvao i molio da se vrati u Dinamo i oživi svoju karijeru. Čačić se na to skoro ispovraćao - kazao je Mamić pa nastavio:

- Dinamo i Uprava u kojoj je Antolić, htjeli su platiti pet milijuna eura za Kačavendu. Lokomotiva ga nije htjela pustiti u Dinamo, ali ni u Genou za 8,5 milijuna eura. Ja sam predložio Dinamu da se dogovori za tri milijuna eura jer se ozlijedio. Antolić ismijava moj prijedlog oko Kačavende. Kad on bude jedan od najboljih igrača u Europi, onda ćemo vidjeti.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Nahvalio je i Diona Drenu Belju, Adriana Leona Barišića i mladog švicarskog reprezentativca Bećira Omeragića. Da se njega pitalo, tvrdi, svi bi skupa s Josipom Brekalom završili u Dinamu.

- Da sam ja u klubu, Josip Brekalo bi bio već u Dinamu. Ima mogućnost da dođe u Dinamo kao besplatan igrač. Čačić nema želje ni energije da ga dovede Brekala. Otac i agent Brekala bili su u Dinamu, a tamo nije bio Čačić, nije ga imao tko primiti. Čačić je rekao da on neće doći. Nije ga vidio, on živi u svom svijetu. On je samo fokusiran na svoje produljenje ugovora - kazao je pa dodao:

Foto: Julian Meusel / SVEN SIMON/DPA

- Upozoravam već neko vrijeme da dovedu Omeragića, koji vrijedi šest milijuna eura. Ali Čačiću i Antoliću to ništa ne znači. Čačić govori da ga ne zanimaju Theophile i Dilaver, Josip Šutalo je na izlaznim vratima. Pitao sam ih tko će onda igrati. Predlagao sam im Barišića i Omeragića. Vidjet ćete kakav će taj Barišić biti igrač. Već je sad strašan. Prije tri mjeseca razgovarao sam s predstavnicima Osijeka o Belji. Htio sam ga u Dinamu. On je neslućeni talent, vrijedit će milijardu.

