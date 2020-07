Mamić je s Dinamom potpisao ugovor do 2023., no u njemu je aneks da bi mogli dobiti licencu

Nakon što je klub sporazumno raskinuo ugovor s Igorom Jovićevićem, 'modri' su na mjesto trenera postavili Zorana Mamića. No, u javnost je izašao podatak kako Mamić ima trenerski ugovor do 2023.

<p>Iako je osuđen za izvlačenje više od 100 milijuna kuna iz Dinama, <strong>Zoran Mamić</strong> postavljen je na mjesto trenera zagrebačkog kluba. Nisu to dobro prihvatili <strong>Bad Blue Boysi</strong> koji su u srijedu pred Maksimirom organizirali mirni prosvjed i bili na pregovorima s <strong>Krešimirom Antolićem</strong> i samim Mamićem, ali to nije dobro završilo.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Bad Blue Boysi prosvjedovali protiv Mamića ispred Maksimira</strong></p><p>U današnjem je pak izdanju glasnika Zagrebačkog nogometnog saveza izašla vijest kako je Zoran Mamić s Dinamom potpisao ugovor o profesionalnom treniranju do 30. lipnja 2023. godine, odnosno na tri godine. Klub je na to reagirao dopisom koji prenosimo u cijelosti.</p><p><em>Slijedom vašeg upita obavještavamo vas kako nije točna informacija da je sportski direktor Zoran Mamić potpisao novi ugovor s GNK Dinamom za posao glavnog trenera s rokom trajanja do 30. lipnja 2023.</em></p><p><em>Naime, gospodin Zoran Mamić ima potpisan ugovor s GNK Dinamo za posao sportskog direktora kluba a slijedom odluke Uprave kluba da do kraja aktualne sezone bude trener prve momčadi, dana 7. srpnja 2020. zaključen je aneks ugovora o tome da će Zoran Mamić uz osnovni posao sportskog direktora obavljati i posao trenera prve momčadi u razdoblju od potpisivanja aneksa pa do završetka natjecanja u Prve HNL 2019/2020., odnosno do 30. srpnja 2020. godine. </em></p><p><em>Navedenu formalnu pretpostavku bilo je potrebno učiniti u svrhu ishođenja licence koja je obavezna za svakog glavnog trenera momčadi HNL-a.</em></p><p>To bi značilo da su za ovim posegnuli zbog preduge procedure. Odnosno, klub koji nema sportskog direktora ne može dobiti licencu za glavnog trenera, a Dinamo je umjesto da raskine ugovor za sportskog direktora s Mamićem potpisao svojevrsni aneks u kojem je Zoran postao glavni trener tako da se 'izbjegne' procedura.</p><p>Tako bi Zoran trebao voditi klub do kraja ove sezone HNL-a, a najvjerojatnije će prije nove sezone klupu modrih preuzeti bivši trener Rijeke i slovenski stručnjak Matjaž Kek (58).</p>