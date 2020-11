Mamić: Ja kritizirao Dalića? Ma dapače, drago mi je zbog njega. A presuda? Što Bog da, bit će...

<p>Teško je reći je li bila najbolja, ali je bila sigurna, uvjerljiva i zaslužena i možemo biti sretni zbog toga. Naravno, ništa još nije gotovo, dvije su utakmice do kraja, šest je bodova u igri, a mi moramo do kraja biti pravi, osvojiti još pokoji bod da bi bili sigurni, zadovoljno je zvučao Zoran Mamić za <a href="https://gol.dnevnik.hr/clanak/rubrika/nogomet/zoran-mamic-za-dnevnik-nove-tv-o-nepravomocnoj-presudi-izborniku-dalicu-hajduku---629854.html" target="_blank"><strong>Novu TV </strong></a>nakon Dinamove pobjede kod Wolfsbergera (0-3) u Europskoj ligi u kojoj Dinamo i dalje nije primio gol, po čemu je uopće i jedini u Europi, čije će proljeće gotovo sigurno vidjeti.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mamić nakon Wolfsbergera</strong></p><p>Za što je, kada je to uspio Dinamo s Bjelicom, Mamić rekao da to nije ništa posebno...</p><p>- Naravno, kad klub toliko puno godina, sve do pretprošle godine, nije bio u proljeću, da to negdje smeta i da visi u zraku. Ne treba to glorificirati. Sutra je nova utakmica, na proljeće šesnaestina finala ili četvrtfinale, dajbože ili nešto više. Pamte se pobjednici, finala ili pobjednici u tim finalima i onda to tako treba gledati.</p><p>Mamić je, također, kritizirao i učinak Zlatka Dalića na klupi hrvatske reprezentacije spomenuvši i Mirogoj u kontekstu takvoj njegovog potencijalnog izborničkog učinka.</p><p>- Pa nisam bio kritičan prema Zlatku Daliću u negativnom smislu prema njemu. Dapače, čak mi je drago da postoji neka osoba, u ovom slučaju on, koji ipak ima podršku javnosti, naravno zbog rezultata koje je ostvario. Međutim, nije baš tako... Ne u mom slučaju samo nego u puno drugih slučajeva, od Dinama, Hajduka i drugih klubova, kad bi se događali takvi porazi, bilo bi puno više negative.</p><p>A što Dinamov trener kaže na promjene u Hajduku, novog predsjednika Lukšu Jakobušića i trenera Boru Primorca?</p><p>- S novim predsjednikom sam imao prilike razgovarati, a Boru znam već dugi niz godina. Sigurno se radi o fantastičnom stručnjaku koji je dugi niz godina radio s Arseneom Wengerom, koji ima enormno iskustvo i životno i nogometno i ovi rezultati posljednje dvije utakmice pokazuju da zna što radi. Što se tiče HNL-a, prvi smo na ljestvici, imamo tu jednu utakmicu manje, odgodili smo sad ovaj derbi s Hajdukom koji se trebao igrati. Je li Osijek glavni konkurent? Rezultatski na tablici je Osijek tu gdje jest, ne treba zapostaviti niti Goricu, ali uz sav respekt prema drugima, Dinamo će biti taj koji će prvi proći kroz cilj - rekao je Mamić nad kojim je i dalje nepravomoćna presuda da je s bratom Zdravkom te Damirom Vrbanovićem oštetio Dinamo za 116 milijuna kuna, a zajedno s poreznikom Milanom Pernarom za 12 milijuna kuna oštetio i državni proračun.</p><p>- Ja s tim živim već godinama. Kao što sam rekao već u nekim svojim istupima, znam što jesam ili što nisam, mirno spavam, znam da nije ugodno jer teoretski ta presuda može postati i pravomoćna. U svojoj glavi sam posložen, znam što sam napravio, što nisam napravio, u čemu sam sudjelovao, u čemu nisam i prema tome, što Bog da, bit će.</p>