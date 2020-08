Mamić pod imperativom: Ako izgubi, mora napustiti klupu!

Klub je stao iza Zorana Mamića, no ako izgubi večeras u Cluju odlazak se nameće kao sigurno riješenje. Ima momčad kao Nenad Bjelica, samo je Nikola Moro prodan. A ta momčad je lani bila hit u Europi

<p>Prije točno godinu dana, Dinamo je gostovao u Tronheimu. Sjećaju se dinamovci, visili su "modri" kao luster, dok Amer Gojak nije sprašio golčinu i uveo Dinamo u Ligu prvaka. Sto milijuna kuna sjelo je na račun, a Dinamo krenuo u europsku avanturu koja je okončana u prosincu utakmicom protiv Manchester Cityja.</p><p>Maksimir je bio pun, do prolaska u sljedeću fazu Lige prvaka Dinamo su dijelile dvije minute. Samo dvije minute i dva gola prednosti. Nažalost, nogomet je okrutan i Dinamo je primio dva gola, a potom protiv Atalante i Cityja, rekli bismo, očekivano izgubio.</p><p>Danas, Zoran Mamić na raspolaganju ima identičnu momčad. Uz nedostatak Nikole More. No tu je Lirim Kastrati, tu su Bruno Petković, Mislav Oršić, Dominik Livaković, Arijan Ademi, tu je okosnica momčadi. I stoga Mamić nema pravo na kiks. Poraz od Cluja značio bi i gubitak od 100 milijuna kuna, koliko nosi ulazak u Ligu prvaka. </p><p>Problem je što valjda nitko na svijetu ne zna u kakvoj je Dinamo formi. Na kraju prošle sezone igrali su tako da je čak i Zoran Mamić rekao da je to najgori Dinamo ikad. Svi su bili svjesni katastrofalne forme, osim Brune Petkovića, koji bi se uvrijedio kad bismo napisali da je Dinamo "shit". A bio je upravo takav. Nikakav. Uostalom, sjetite se poraza od Rijeke 2-0, pa poraza od Hajduka u Maksimru 2-3, pa 0-0 s Istrom, 0-0 s Goricom i Osijekom... Bilo je to negledljivo.</p><p>Danak optimizma ponudili su protiv Lokomotive, zabivši im šest komada. No u tom susretu Lokomotiva je bila bez deset igrača iz prošle sezone. U redu, opet je Dinamo odigrao odličnu utakmicu, no već sljedeće kolo u Puli, "ajme, majko". Da nije bilo Dominika Livakovića Dinamo bi tu utakmicu izgubio. I dolazimo do pitanja "U kakvoj je Dinamo formi". Nažalost ili srećom, igra se samo jedna utakmica i Dinamo nema pravo na kiks. </p><p>Rumunjski novinari uvjeravaju nas da je Dinamo za dvije klase iznad Cluja, bivši dinamovac Dumitru Mitu kaže da je Cluj u financijskom rasulu i da će Dinamo dobiti s pola gasa. Čak i trener Cluja Dan Petrescu kaže da se ne mogu mjeriti s Dinamom. I zato Zoran Mamić nema niti jedno opravdanje, ako izgubi od Cluja.</p><p>- Dinamo je za klasu bolji, rekao bih da je 70 posto da će Dinamo pobijediti. Ma možda i više. Pratim Cluj, pratim Dinamo, znam da je razlika ogromna - rekao nam je Dumitru Mitu, bivši igrač Dnama i Cluja,</p><p>Svjesni su toga i u klubu i poraz bi značio odlazak s klupe. Nakon što je smijenjen Igor Jovićević, u klubu su stali iza Zorana Mamića i postavili ga za trenera. Iskustva ima, Mamić je pobijeđivao Arsenal u Ligi prvaka, ali je isto tako gubio od Aalborga. Sjećate se, prvu utakmicu pobijedio je u Danskoj 1-0, a onda Anders Jacobsen zabio dva gola u Maksimiru i adio. </p><p>Danas, adio od Cluja, značio bi i adio Zorana Mamića. I adio 100 milijuna kuna. </p>