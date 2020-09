Mamić: Šteta samo što nije bilo uvjerljivije! Vukas: Dinamo je za hrvatske prilike top kvaliteta

<p>Gol Kastratija pa majstorija Oršića, uz još četiri-pet velikih šansi i malo straha na kraju nakon što je Jurić smanjio na 2-1 u 88. minuti, ali <a href="https://www.24sata.hr/sport/petkovic-je-ipak-u-prvih-11-a-tu-je-i-gvardiol-hajduk-s-gyurcsom-715993">Dinamo je zasluženo pobijedio Hajduk 2-1</a> na Poljudu. I već nakon četiri kola pobjegao bijelima pet bodova.</p><p><strong>Zoranu Mamiću</strong> bila je to 102. utakmica u HNL-u kao treneru. Ostao je na svega šest poraza, što je mizernih 5,88 posto.</p><p>- Zadovoljni smo, čestitam igračima i žao mi je što nije bilo i uvjerljvije. Ali pobjedi ne treba gledati u zube, pogotovo protiv najvećeg rivala u Splitu. Nadam se samo da neće biti problema s udarcima i ozljedama, vjerujem da s Dilaverom neće biti kako jne izgledalo na početku kad je dobio po nosu - rekao je Mamić.</p><p>- Počeli smo dobro prvih 30 minuta, ali kod prvoga su nas gola dobro izigrali. No, trebali smo prije napraviti faul i spriječiti nastavak akcije - počeo je Hajdukov strijelac <strong>Stanko Jurić</strong> i nastavio:</p><p>- Dinamo je iskoristili svoje šanse, mi nismo. Koncentracija je bila preusdna, nismo bili koncentrirani u zadnjoj trećini. Kasnije smo pokušali svim snagama okenuti. Eto, nismo zabili svoje šanse, ali trebali smo sačuvati nulu do poluvremena, ne tako olako primiti gol. Učimo iz grešaka...</p><p>U četvrtak bijele čeka gostovanje kod makedonske Renove u Europskoj ligi.</p><p>- To moramo proći - zaključio je Jurić.</p><p>A <strong>Hari Vukas</strong> nije uspio nauditi još jednom Mamiću. Naime, kao igrač Primorca iz Stobreča 1994. sudjelovao je u velikoj pobjedi 7-0 nad Dubravom, koju je vodio najstariji brat, Stojko Mamić. I nakon tog potopa dobio je otkaz...</p><p>- Ako je bilo išta pozitivno, to je period do Dinamova prvoga gola. Tada smo u najmanju ruku bili ravnopravni, imali smo i bolje situacije od Dinama. Kod gola pred kraj poluvremena izigrali su nas, donijeli smo pogrešne odluke i kasnili u koraku, a oni imaju kvalitetu. Svaki igrač kasnio je u nečemu, a Dinamo ima kvalitetu - počeo je analizu Vukas, pa nastavio:</p><p>- Početak drugog poluvremenu je odlučio, iskoristili su svaku našu malu grešku i da nije bilo Posavca, utakmica bi završila ranije. Mi smo morali ući u veći rizik, imali sam šut Vuške glavom, možda da je ušlo... Ali Dinamo je stvorio toliko situacija da je mogao mirno privesti utakmicu kraju. Pokušali smo kroz prekide doći do gola, nismo uspjeli. Presudio je početak drugog poluvremena i kvaliteta Dinama, koja je za hrvatske prilike baš top i inidividualno i imaju puno takvih utakmica u nogama.</p><p>Sastav Dinama nije ga, kaže, iznenadio:</p><p>- Kastrati i Oršić su krenuli, znači da su tražili prostor. Nisu nas iznenadili ničime, znali smo da će početi Oršić, nismo bili sigurni hoće li Gavranović ili Petković, znali smo da je tu Majer, da Gojak ima problema s ozljedom i da će igrati Ademi i Jakić, obrana očekivana... Ovo je samo jedna utakmica, to sam i rekao momcima u svlačionici, poraz od Dinama nije ugodan, ali profesionalci smo, čeka nas nova utakmica. Imamo sve informacije o Renovi, znamo sve o njima i sutra krećemo s pripremama. Osnova u sportu je razgovor, zna se na čemu se radi, psihološke stvari, razgovaramo s igračima puno jer moramo, da ih opustimo i pokažu kvalitetu. Renova? Voli igrati, ne zatvara se pa nabija na kontre, ima par starijih igrača koji znaju, nisu brzi prema naprijed, samo jedan je brzanac, ostali su komapktni, čvrsti, žele igrati, ne srljaju. Favoriti smo i moramo se nametnuti.</p><p>A sigurno je nekima u Dinamovoj svlačionici sletjela i čestitka iz Osijeka. Od Nenada Bjelice. Koji je otkrio kako je redovito u kontaktu s Livakovićem, Ademijem, Dilaverom i još nekim svojim dečkima. Naravno, ne i Mamiću, čijim je dolaskom u Dinamo, u drugoj Bjeličinoj sezoni, klub znatno smanjio ovlasti treneru i počele su trzavice.</p><p>- Ne bih mu ponudio niti pristao pomoći oko analize Ferencvarosa - rekao je Bjelica za SN.</p>