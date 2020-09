'Sada se svi moramo spustiti...'

Ferencvaros je zaslužio prolazak. Mi svoje vrlo dobre šanse nismo iskoristili, a Ferencvaros jest. Trebamo se sad spustiti i vratiti u realnost, kaže trener Dinama nakon ispadanja iz Lige prvaka

<p>Ferencvaros je zavrijedio prolazak. Zabio je dva gola, mi smo zabili jedan. Čestitam Ferencvarosu na plasmanu u play-off, želim mu puno sreće. Iskoristili su svoje prilike, a mi svoje nismo, rekao je <strong>Zoran Mamić</strong>.</p><p>Njegov <strong>Dinamo</strong> oprostio se od Lige prvaka u trećem pretkolu nakon što je izgubio od <strong>Ferencvarosa</strong> 2-1 u srijedu u Budimpešti. Već u drugoj minuti Dinamo je primio gol preko Gerga Lovrencsicsa na asistenciju Nguena, a druga dva zabio je bivši igrač Lokomotive <strong>Myrto Uzuni</strong>.</p><p>Prvo je u 23. minuti zabio autogol nakon kornera Amera Gojaka, a u 65. minuti iskoristio je grešku Joška Gvardiola i mirno pospremio kontru za 2-1 i veliki uspjeh Mađara.</p><p>- Nakon primljenog gola u drugoj minuti relativno brzo smo se oporavili, uhvatili konce igre, izjednačili. Onda smo opet nakon izjednačujućeg gola izgubili konce igre, nismo bili pravi - rekao je Mamić i dodao:</p><p>- Drugo poluvrijeme smo kontrolirali, imali dominaciju i opasne situacije pred golom Ferencvarosa. Sve šanse koje su bile i prvo i drugo poluvrijeme bile su vrlo dobre. Nažalost, nismo ih iskoristili, Ferencvaros svoje jest i još jednom čestitke Ferencvarosu.</p><p>Europska sezona nije gotova, Dinamo će u petak saznati protivnika u play-offu Europske lige. Ali protiv Ferencvarosa se sigurno moglo više.</p><p>- Očekivali smo prolazak, da. U najavi utakmice rekli smo što je bio naš cilj. Nažalost, danas nismo uspjeli. Trebamo se sad spustiti i vratiti u realnost da nismo uspjeli ući u play-off, uhvatiti formu za play-off u Europsku ligu. Pred nama su nove utakmice, sutra je novi dan - kaže Mamić i dodaje:</p><p>- U sportu je to tako, ne živi se od onoga što je danas, od onoga što je prošlo, nego onoga što dolazi. Moramo tražiti svoju priliku u play-offu Europske lige i tu napraviti dobar rezultat, ispraviti ono što smo danas propustili.</p><p>Čime ga je Ferencvaros iznenadio?</p><p>- Ferencvaros je igrao na način koji smo očekivali. Nije nas iznenadio ničim. Naravno da u pripremi utakmice nismo očekivali da ćemo u drugoj minuti primiti gol. To svakako ne, međutim znali smo koje su njihove jake strane. To su danas demonstrirali i nemam što drugo reći - zaključio je Mamić.</p>