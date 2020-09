Mamiću, pazi: Škot koji je učio od Fergusona priprema Hajduk

''Za vrijeme utakmice sjedit ću na tribini i biti u vezi s jednim od pomoćnih trenera kako bi mu prenio svoja zapažanja i analize, a po potrebi u poluvremenu i kratke snimke'' kaže video analitičar Chris Docherty...

<p>Nakon preuzimanja klupe hrvatske nogometne reprezentacije izbornik Zlatko Dalić u svoj je stožer uvrstio i škotskog video analitičara Marca Rochona, koji je po njegovom mišljenju bio vrlo važan kotačić u najvećem uspjehu u povijesti reprezentacije, osvajanju srebra na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. Na sličan potez odlučili su se i u Hajduku, i oni su angažirali video analitičara škotskog nogometnog saveza Chris Dochertyja (28), koji se priključio Vukasovom stožeru prije nekoliko dana.</p><p>- Znam da Marc radi sjajan posao u stožeru reprezentacije, poznajemo se ali nikad nismo blisko surađivali, no lijepo je znati da imate nekoga tko dobro poznaje sredinu u koju dolazite i koji vam može pomoći savjetom ako vam savjet zatreba – kaže Docherty, koji će u Vukasovom stožeru imati nekoliko zadaća.</p><p>- Posao analitičara je kompleksan i sastoji se od više segmenata rada, analiza protivnika, treninga, pojedinih igrača, potencijalnih prinova, kao i samih utakmica. Moje mjesto za vrijeme utakmice je na tribini, u konstantnoj sam vezi s jednim od pomoćnih trenera i prenosim mu svoja zapažanja, a po potrebi u poluvremenu i kratke snimke ključnih detalja. Na treneru je da odluči hoće li i u kojoj mjeri koristiti moja zapažanja.</p><p>Pojednostavljeno, posao video analitičara je da vidi ono što trener i stožer ne vide s klupe.</p><p>- Trener i stožer su koncentrirani na utakmicu i njihova pozornost je limitirana, ne vide sve i ne mogu sve zapamtiti. Moj posao je da im ponudim dodatne alate kojima mogu upotpuniti svoja zapažanja te priliku da igračima ukažu na segmente koje trebaju popraviti. Znanstveno je dokazano da igrači tri puta bolje usvajaju savjete koji su im prezentirani uz snimke, od onih koje im se prenose isključivo riječima – otkriva novi član Hajdukovog stožera, koji je na Poljud stigao nakon dugog niza godina rada u škotskom nogometnom savezu, i to na preporuku sportskog direktora Ivana Kepčije.</p><p>- Znamo se već sedam godina, još od kad je on radio u Americi. Svih ovih godina surađivali smo na raznim projektima, poput konzultantskog projekta razvoja mladih igrača u Kini... Dijelimo slična razmišljanja i ideje u nogometu i to nas je povezalo. Ivan možda nije toliko poznat u javnosti koliko u nogometnim krugovima, koji ga jako respektiraju, i kad me pozvao u Hajduk nisam ni trenutka dvojio prihvatiti poziv ili ne.</p><p>Ne manje važno, priliku za rad u sredini koja je poznata po brojnim mladim kvalitetnim igračima, koje svojim radom može učiniti boljima, smatra privilegijom.</p><p>- Dosta sam pratio mlade igrače Hajduka i hrvatske reprezentacije, Hajdukova Akademija je treća po broju mladih igrača koji su ponikli u njoj i igraju diljem Europe, nacionalna vrsta je također produktivna i jaka i svakako da je privilegija raditi u takvoj sredini. Svjestan sam da Hajduk već neko vrijeme nije osvajao trofeje, ali uvjeren sam kako klub koji ima tako dobru proizvodnju mladih igrača, uz pravilno vođenje i usmjeravanje, može opet postati trofejan klub.</p><p>Otkrio nam je Docherty i zbog čega su mladi igrači ponikli u Splitu i Dalmaciji tako dobri.</p><p>- Nije u pitanju samo jedan detalj, nego mix nekoliko detalja koji čine da djeca u Dalmaciji pokazuju više talenta u najranijoj dobi od svojih vršnjaka iz drugih sredina. Djeca se ovdje igraju vani gotovo cijelu godinu zbog povoljne klime, nogomet se još uvijek igra po ulicama i dvorištima, imate dosta dobre trenere koji s njima rade, a iznad svega imate i genetske predispozicije. Istraživanja su pokazala kako djeca iz ovog područja, konkretno, iz većeg dijela balkanskog poluotoka, imaju više uspjeha u loptačkim kolektivnim sportovima. Hrvatska je bila ili još uvijek je u svjetskom vrhu i u nogometu, i u košarci, i u rukometu, vaterpolu... A to nije slučajno.</p><p>Docherty je trebao stići na Poljud prije šest mjeseci, no zbog cijele situacije oko korone sve se malo odužilo. </p><p>- Bio sam na Poljudu u siječnju, upoznao sam ljude, vidio sve što me zanimalo i jako sam zadovoljan. Počeo sam raditi s prvom momčadi, istina nismo na raspolaganju imali reprezentativce, ali mogu reći kako ima jako puno talentiranih igrača i u seniorima i u B momčadi te kako im treba prilike i vremena da sazru – kaže i dodaje kako je oduševljen i gradom Splitom:</p><p>- Zanimalo me i kako ljudi u gradu vide Hajduka pa sam malo popričao s prolaznicima koji nisu ni znali tko sam. Vjerovali su da sam samo običan stranac koji se raspituje. I moram priznati da mi se svidjelo razmišljanje ljudi i strast koju pokazuju za svoj klub. Svi ti grafiti, natpisi po gradu, sve je to dokaz koliko im klub znači. I to je jedan od razloga zbog kojih sam tu. Sviđa mi se ta nogometna emocija uz koju sam i sam odrastao, s četiri godine počeo sam odlaziti s ocem na utakmice Celtica, on i ujak vozili su autobuse s navijačima tako da sam odrastao uz klub, uz navijače, radovao sam se i plakao s njima. Dolazim iz sredine koja dijeli jednaku strast za nogometom i koja ima sličnu navijačku priču kao i Hajduk, čiji su navijači nadaleko poznati. Jako mi je važno da radim u klubu koji ima takvu priču...</p><p>Kad već dolazi iz sredine koja ima veliki derbi Celtic - Rangers, upitali smo ga kako gleda na derbi Hajduk - Dinamo, koji će mu biti prva službena utakmica u stožeru Hajduka. Za koju se već priprema i radi analize....</p><p>- Prije svega mi je žao što na tribinama neće biti navijača, jer samo bi to bio pravi derbi. Naravno, to govorim s aspekta čovjeka koji voli nogomet. A što se tiče mene i mog posla, moram ostati koncentriran i hladne glave, ne smijem gledati utakmicu sa srcem i emocijama kao ostali na tribinama. Za Dinamo se pripremamo, analizirali smo njihove igrače i igru, analizirali smo i prethodne oglede i znamo sve što trebamo znati. Znamo njihovu snagu i dobre strane, ali znamo i snagu naše momčadi i vjerujemo da možemo pronaći put do uspjeha.</p><p>Osim 'Old Firma' najprepoznatljiviji simbol škotskog nogometa je Sir Alex Ferguson, čovjek koji je obilježio povijest Manchester Uniteda, kao i jedno dugo razdoblje povijesti europskog nogometa. Docherty je imao prilike surađivati s njim na domaćim seminarima.</p><p>- Svaki Škot koji voli nogomet divi se Sir Alexu, pa je tako i meni bila čast i privilegija sudjelovati u seminarima na kojima su predavali on i direktor Unitedove Akademije Brian McClair. Obojica su nogometne institucije i kao mladi analitičar škotskog nogometnog saveza dosta sam naučio od njih. Jedna od najvažnijih poruka koju je Ferguson uvijek prenosio je da uspjeh nikad ne dolazi preko noći, za uspjeh treba puno rada i vremena. Ni on nije odmah krenuo s dobrim rezultatima, trebalo mu je vremena da posloži sve kockice i krene... - zaključio je Docherty.</p>