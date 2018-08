Mamma mia, kakva golčina! Palaversa je postigao ljepoticu

Treća utakmica 18-godišnjeg Ante Palaverse u dresu Hajduka donijela mu je i prvijenac. I to kakav. Hajduk je u tim trenucima imao gol zaostatka, no mladi veznjak postigao je gol za izjednačenje koji će pamtiti do kraja života.

Inter je školskom akcijom u prvom poluvremenu došao do ranog vodstva preko Andrića.

No, u nastavku je Palaversa stvari vratio na početak. Majstorski je potegao s 20-ak metara u 49. minuti i zabio golčinu koja će sigurno kandidirati za najljepši gol sezone.

Sjajan i precizno odmjeren udarac matirao je Kelavu. Lopta se pravovremeno spustila ispod prečke i bivši golman Dinama bio je nemoćan. Zaista predivan gol na asistenciju Josipa Juranovića.

Palaversa je s prvom momčadi odradio pripreme uoči sezone te potpisao prvi profesionalni ugovor u karijeri. Odmah je zapeo za oko struci Hajduka jer je sezonu ranije pružao sjajne igre u 2. HNL u drugoj momčadi 'bijelih'.

