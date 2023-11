Manchester City će za klinca od 15 godina izdvojiti milijune...

Manchester City je u posljednjih desetak godina na igrače potrošio preko milijardu eura. Sipanje novca na pojačanja nije im nikakav strani pojam, ali ovaj put su nadmašili i sami sebe.

Kako prenosi The Athletic, posljednja milijunska investicija "građana" bit će 15-godišnjak iz Leedsa. Radi se o Finleyu Gormanu, mladom igrači iz Leedsove akademije. Klubovi su navodno sve dogovorili i transfer mladog Gormana bit će najskuplji transfer za tako mladog igrača. No, milijuni za mlade igrače nisu neka novost. Podsjetimo, samo godinu dana stariji Luka Vušković nedavno je potpisao za Tottenham u transferu teškom 11 milijuna eura.

Iznos koji su klubovi dogovorili nije poznat, ali The Athletic govori kako se radi o iznosu od sedam znamenaka. Neki izvori tvrde da se kreće od dva do tri milijuna eura. Mladi Gorman igra na poziciji ofenzivnog veznog, a s 14 godina nastupio je za englesku U16 reprezentaciju. U istoj dobi zabio je dva gola na utakmici U18 lige. Gorman zbog svoje dobi neće moći potpisati ugovor sve do 2025. godine.

Videozapisi u kojima Gorman igra za juniore Leedsa postali su viralni na društvenim mrežama, a smatra ga se za jednog od najvećih talenata engleskog nogometa. Loptom barata kao da je s njom rođen, 'valja' protivnike po podu i oduševljama majstorskim potezima. Kada pogledate videozapis, bit će vam jasno zašto ga je City htio što prije uzeti pod svoje.