Vušković srušio svjetski rekord! 'Bio sam svjestan tko me želi i nastojao ostati čvrsto na zemlji'

Luka Vušković (16) novi je nogometaš Tottenhama, potvrdio je londonski klub na službenim stranicama. Dosadašnji stoper Hajduka kompletirao je transfer koji će postati najvrjedniji u povijesti splitskog kluba i prestići transfer Nikole Vlašića u Everton za 10,8 milijuna eura 2017. S Poljuda, doduše, nisu naveli cifru, nagađa se da bi mogla biti oko 11 milijuna eura, ali su potvrdili da je postao najskuplje plaćeni branič u svojoj dobi u povijesti nogometa.

Pokretanje videa ... Video: Tomislav Gabelić/24sata

Ipak, Vušković neće još u London, tek će na 18. rođendan u veljači 2025. moći biti registriran za klub čiji je trenutačno član Ivan Perišić. Vijest je u ponedjeljak prvotno objavio Fabrizio Romano.

- Prije svega želim se zahvaliti Hajduku što mi je omogućio ovo, trenerima koji su doprinijeli mom razvoju, ljudima iz Akademije, svim zaposlenicima kluba. Proteklih mjeseci bio sam svjestan interesa velikih klubova iz inozemstva te sam nastojao ostati na zemlji, trenirati i pripremati se za nove izazove - rekao je Vušković za službene stranice Hajduka i dodao:

- Velika je čast vidjeti da je jedan klub poput Tottenhama pokazao takvu želju i uložio toliko truda kako bi doveo igrača mojih godina. To me čini ponosnim, a svakako je i motiv da još jače radim na svom razvoju i daljnjem napretku kako bi što spremniji dočekao trenutak kada ću zaigrati za njihovu prvu momčad.

Još se ne zna gdje će Vušković igrati do prelaska u Tottenham. Ugovor mu vrijedi do 2030., dakle do 23. rođendana.

Sa 16 godina i dva dana postao je najmlađi Hajdukov debitant u HNL-u, a tri dana poslije i najmlađi strijelac. Za prvu momčad nastupio je 11 puta, posljednji put još prošle sezone u finalu Kupa, a bio je dio i juniorske momčadi koja je osvojila srebro u Ligi mladih.