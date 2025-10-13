Obavijesti

Mandić se 'upalio'! Još jednom je dominirao i branio 'sve živo'

Koeln: Susret Hrvatske i Islanda na Europskom prvenstvu u rukometu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

SC Magdeburg je pobijedio Bergischer 39-30 u njemačkom prvenstvu, a Mandić je još jednom briljirao na golu. Imao je 14 obrana te je branio cijeli susret, a Magdeburg se približio vrhu tablice

Matej Mandić nastavlja fantastičnu formu u njemačkom Magdeburgu. Nakon što se razbranio na Svjetskom klupskom prvenstvu, sa sjajnim nastupima nastavio je u Ligi prvaka i Bundesligi. Bio je jedan od najboljih na terenu protiv GOG-a u Ligi prvaka, a sada je "spustio roletu" i protiv Bergischera u njemačkom prvenstvu.

Koeln: Hrvatski rukometaši slave pobjedu protiv Njemačke, Kuzmanović igrač utakmice
Koeln: Hrvatski rukometaši slave pobjedu protiv Njemačke, Kuzmanović igrač utakmice | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Mandić je na golu proveo cijelu utakmicu i izludio je protivničke igrače. Magdeburg je pobijedio 39-30, a hrvatski golman obranio je 14 od 44 udarca što je 31,8 posto, a proglašen je i igračem utakmice. Obranio je nekoliko zicera i jedan sedmerac te tako pomogao aktualnom europskom prvaku da se približi vrhu tablice. Od ostalih igrača, Jonsson i Magnusson zabili su sedam golova, dok je Saugstrup zabio šest i to bez i jednog promašaja.

Magdeburg je tako stigao do šeste pobjede u prvenstvu te je treći na tablici. Uz šest pobjeda ima i jedan remi te je na 13 bodova, ali ima dvije utakmice manje od drugoplasiranog Gummersbacha, u kojem brani Dominik Kuzmanović, te jednu utakmicu manje od vodećeg Flensburga. Oba kluba ispred Magdeburga imaju 14 bodova. 

Mandić je jako podigao formu u zadnje vrijeme te Dagur Sigurdsson zadovoljno trlja ruke netom prije okupljanja reprezentacije u listopadu. Hrvatska će igrati dvije prijateljske utakmice protiv Švicarske, a izbornik sada lakše diše jer se Mandić vratio na gol u klubu i ima sve bolje partije. U početku je Španjolac Hernandez bio u nevjerojatnoj formi te se Mandić borio za minutažu, ali sada dostigao "radnu temperaturu" i sve ga više koristi trener Bennet Wiegert.

