Mandžo, mi te želimo! United i Solskjaer 'lete' po Mandžukića

Već duže vrijeme se zna da je epizoda Marija Mandžukića (33) u Juventusu praktički gotova. Maurizio Sarri ga je prikovao za klupu, nema nijedan službeni nastup, a nije ga ni prijavio za utakmice Lige prvaka. To je bio jasan znak bivšem hrvatskom reprezentativcu da se da u potragu za novim klubom. Manchester United želio ga je dovesti već na ljeto, no uporni i srčani Mario, kakav je, htio je ostati, boriti se i pokazati Sarriju da zadlužuje ostanak u Juveu.

No talijanski trener ga je totalno prekrižio i napadač je shvatio kako je vrijeme za odlazak. Bio je na korak od odlaska u Katar, no užasni uvjeti travnjaka i komplikacije u pregovorima oko odštete stopirali su transfer...

Super Mario vratio se u Torino i na treninzima se pokušava izboriti za prvu postavu, a iz Engleske stižu informacije kako ga United definitivno želi dovesti u zimskom prijelaznom roku.

'Crvenim vragovima' ne ide ove sezone, u Premier ligi imaju dvije pobjede, dva remija i dva poraza. To je upalilo alarm u svlačionici na Old Traffordu i Ole Gunnar Solskjaer je krenuo po ubojitog napadača koji će mu pomoći jer United jako teško dolazi do golova. Neophodno im treba uporni napadač koji će podignuti agresivnost i srčanost momčadi.

Kako piše Independent, norveški stručnjak je čelnicima kluba rekao kako mu treba pojačanje u napadu obzirom na to da je ostao samo na Rashfordu i Martialu koji baš nisu na razini ove sezone, a Lukaku i Sanchez otišli su na ljeto. Glavne mete su Mario Mandžukić i Ousmane Dembele, no francuski nogometaš je puno skuplja opcija obzirom na to da Barca za njega traži 100 milijuna eura.

Mandžo bi tako ipak mogao preseliti u novi klub, no morat će strpljivo čekati tri mjeseca i zimski prijelazni rok. Pitanje je svakako i u kakvoj će formi biti tada, no sa svojom borbenošću osvojio je Solskjaera koji se 'zaljubio u njega' i želi ga pod hitno dovesti.

