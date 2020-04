'Mandžo nam je bio enigma. Ne smije se puno, kao medvjed je'

Mario Mandžukić je u zadnjem stadiju karijere Juventus zamijenio katarskim Al-Duhailom. Nije imao previše izbora kada ga je 'stara dama' odlučila prodati pa je otišao u Katar naplatiti dugogodišnji rad i trud.

U njegovu odlasku u Al-Duhail veliki utjecaj imao je i Mehdi Benatia, bivši suigrač iz Juventusa, ali sadašnji iz katarskog kluba.

U razgovoru za Tuttosport stoper je otkrio neke zanimljive detalje vezane uz odnos s Mandžukićem.

- Znate, on vam je uvijek isti. Prije nego što je došao ovdje, često su me pitali za njega i govorio sam im kako je on tip koji se ne smije puno, ali na terenu njemu najviše vjerujete jer uvijek daje 200 posto od sebe, kako na utakmicama, tako i na treninzima. On je ratnik - rekao je Marokanac.

- Svi su željeli znati kakav je on kao osoba. Znate, on vam je kao medvjed, ali neki dobar medvjed koji jako štiti svoj privatni život do te mjere da vam neće reći ni što radi nakon treninga.

Mandžukić se u Kataru snašao odlično, no teško je naviknuti se na potpuno drugačiju atmosferu na stadionima.

- Ovdje se sasvim dobro uklopio, ali nedostaje mu atmosfera sa stadiona ispunjenog navijačima. Imao je u Torinu navijače koji su skandirali njegovo ime jer su ga jako voljeli. Često pričamo o tome u Kataru. Ovdje morate pronaći motiv kada izlazite na teren pred polupraznim tribinama.