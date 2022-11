Mandžo otkrio zašto je otišao u mirovinu: Mirno sam to primio, a Broz će trčati i bez treninga

Zabio je najvažniji gol u povijesti hrvatske nogometne reprezentacije, odveo "vatrene" u finale Svjetskog prvenstva u Rusiji, a u Kataru će biti u drugačijoj ulozi i s klupe pratiti donedavne suigrače. Mario Mandžukić (36) o novoj je nogometnoj etapi u životu govorio u intervjuu za La Gazzettu dello Sport.

- Kad sam se odlučio povući iz nogometa prošle godine, bio sam miran sa sobom jer sam ostvario sve ciljeve o kojima sam sanjao kao dijete. Profesionalni nogomet donosi puno radosti i uzbuđenja i znam da je to bio privilegij. Ali nogomet nije samo igra nedjeljom, treba živjeti život koji uključuje mnoga putovanja, hotele, fizički napor i odricanja. Uživao sam u igračkoj karijeri, ali uživam i u novom poglavlju - rekao je Mario.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako se Mandžo predstavio u Milanu

Izbornik Zlatko Dalić pozvao ga je u stožer prije godinu dana i brzo ga prebacio na novu ulogu.

- Ne razmišljam o prošlosti i ne trošim vrijeme na žaljenje za nogometom. Volim raditi s hrvatskom reprezentacijom. Zlatko Dalić odličan je vođa, a u stožeru su još dvojica bivših igrača s kojima sam igrao, Ćorluka i Olić, i sad dijelimo odgovornost kao treneri. Atmosfera u hrvatskoj reprezentaciji posebna je, kao obitelj smo.

A što je s budućnosti i trenerskim poslom?

- Ne mogu reći sa sigurnošću, ali ostat ću vezan za nogomet. Ovo je zasad u redu, mislim da mogu dati doprinos reprezentaciji - kaže Mandžo.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Veznjak Intera Marcelo Brozović nije zaigrao od utakmice protiv Austrije u Beču krajem rujna. Hoće li biti spreman za Mundijal?

- Možda bi me i brinulo da je u pitanju netko drugi, ali ne i Marcelo. Ne treba podcjenjivati takvu ozljedu, ali poznavajući njegov karakter i fizičke sposobnosti, ne bojim se. Bitno da se dobro oporavi i siguran sam da će istrčati svojih 11-12 kilometara bez treninga.

Upitali su ga i postoji li neki hrvatski nogometaš njegova duha kojeg bi preporučio Juventusu.

- Volio bih vidjeti još jednog Hrvata u crno-bijelom dresu. Kao sunarodnjak, a prije svega kao član stručnog stožera, rado bih nekoga preporučio, ali nikad preko medija. Hrvatska je zemlja talenata i sigurno ima igrača koje bih sad ili u budućnosti mogao vidjeti u Juveu.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Je li i dalje "Mr. No Good", kako ga je prozvao bivši suigrač Patrice Evra?

- Kakav smiješan tip. Iskreno, bio je to lijep nadimak i zabavili smo se, nije mi uopće smetao. Prijatelji znaju da volim zezanciju, a oni koji me dobro poznaju vidjeli su koliko se smijem. Imam poseban smisao za humor i nisam se promijenio, volim se zabavljati s prijateljima i članovima stožera. Ali i dalje ćete vidjeti "Mr. No Gooda" s vremena na vrijeme - rekao je srebrni "vatreni".

Najčitaniji članci