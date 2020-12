Mario Mandžukić (34) u Osijeku?! Vijest se ove srijede, nakon objave tportala, zakotrljala hrvatskim medijima. I nije toliko nemoguća. Dakako, postoji i jedan "problemčić".

Da bi se shvatila dimenzija ovog transfera potrebno je znati da je Mandžo u Juventusu zarađivao, tvrde Talijani, više od 45 milijuna kuna na godinu, odnosno, ako vam je lakše, 3,8 milijuna kuna na mjesec, plaća, koju niti jedan igrač u povijesti HNL-a nije imao. Niti će, gotovo sigurno, ikad imati.

Dakle, da bi Mario Mandžukić došao u Osijek, potreban je novac koji Osječani nemaju. Čak i da pristane na polovicu, to bi značilo oko 20 milijuna kuna na godinu, što je opet plaća koju nikad nitko u povijesti hrvatskog nogometa nije imao.

No, postoji druga opcija o kojoj se priča, a ta je da bi Mandžo došao u Osijek do ljeta, a potom krenuo u inozemstvo. U tom slučaju, Osijek bi za šest mjeseci mogao ponuditi koji “milijunčić” kuna, a Mandži bi, u slučaju da ne pronađe klub, dobro došlo šest mjeseci igranja u poznatom okruženju.

Osim, naravno, igračkog, bivši hrvatski reprezentativac bio bio veliko marketinško pojačanje, gotovo sigurno najveće ime koje se vratilo u hrvatski nogomet. U redu, dolazili su Josip Šimunić, Robert Kovač, no oni nisu bili povratnici.

Čim se “zakotrljala” priča o dolasku Mandže, zakotrljao se i kamenčić nade da bi Osijek u proljetnom dijelu mogao parirati Dinamu u borbi za naslov. Jer s Mandžukićem u momčadi niti jedna momčad u HNL-u ne bi protiv Osijeka bila favorit. Naravno, u Osijeku računaju i na prodaju dresova, od kojih bi sigurno kapnulo nekoliko stotina tisuća kuna.

Bila bi to sjajna priča, no zasad je samo to, priča, ništa drugo. Božićni blagdani su, a Mandžukić ispod jelke, kao dar Gradu i klubu Osijeku, bio bi Božić za pamćenje. I proljeće u HNL-u za pamćenje...

Mandžukićeva plaća u Juventusu (kune)