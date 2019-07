Mandžo zezao Pjanića: Gdje su ti mišići od tolikog treniranja?

Sempre un piacere di lavorare insieme a voi @fabienrichardconsulting @cadierdavid.frc 10 anni insieme a preparare le mie stagioni 💪🏻 Toujours un plaisir De preparer mes saisons avec vous @fabienrichardconsulting @cadierdavid.frc 💪🏻

A post shared by Miralem Pjanić (@miralem_pjanic) on Jul 8, 2019 at 1:22pm PDT