Mandžukić iznenada napustio Dalićev stožer. Evo razloga zašto

Prije gotovo tri godine, u rujnu će biti, Mario Mandžukić (38) oprostio se i otišao u igračku mirovinu. Zasluženu jer karijera mu je bila velebna, no nešto ga je kopkalo. Nije mogao biti na miru pa je upisao trenersku akademiju i postao pomoćnik izbornika Zlatka Dalića u reprezentaciji. Tri godine kasnije, Mandžo se povukao s mjesta Dalićeva pomoćnika sasvim iznenada.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:46 'Ševa' na treningu 'vatrenih' | Video: Tomislav Gabelić/24sata

- Zahvaljujem izborniku Daliću i HNS-u na povjerenju i pruženoj prilici, kao i svim kolegama u stožeru i igračima na suradnji. Ponosan sam na uspjehe koje smo u ovom razdoblju ostvarili i drago mi je što sam mogao u ovoj ulozi pomoći reprezentaciji. Nakon ovogodišnjeg Eura, osjetio sam da je vrijeme za nove i drugačije izazove, a reprezentaciji želim puno uspjeha u nadolazećim natjecanjima - rekao je Mandžukić.

Otišao je taman uoči izazova "vatrenih" u Ligi nacija i dan nakon što je Zlatko Dalić objavio popis za naredne akcije.

Koji je pravi razlog naprasnog odlaska?

Mandžukić je već uoči Eura najavio odlazak jer se ne vidi u trenerskim vodama. Pojavile su se informacije da je nezadovoljan Zlatkom Dalićem i da je došlo do određenih neslaganja, no Večernji doznaje da to nije istina i navodi da se nagađa da se Mandžo okreće drugačijem tipu posla.

Konkretno, da bi se mogao baciti u menadžerske vode i raditi za jednu menadžersku agenciju.