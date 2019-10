'Mandžukić je za mene baš poseban igrač i najveći uspjeh'

Zlatni dani Marija Mandžukića (34) u Juventusu završili su nakon što je klupu napustio Massimiliano Allegri. Njih dvojica imali su poseban odnos. Poštivali su jedan drugoga, a Allegri je bio fasciniran Mandžinom borbenošću zbog čega i je godinama bio neizostavni član prve postave.

Koliko ga je volio, dovoljno govori to da je prošle sezone žrtvovao Dybalu, koji je često bio na klupi, kako bi Mandžukić igrao, a naš napadač to mu je vraćao na najbolji mogući način. Ne pričom, nego izvedbama na terenu.

Njih dvojica opet mi mogli surađivati zajedno i to u Unitedu. Hrvatski napadač je navodno već sve usmeno dogovorio s klubom iz Manchestera, a na korak od odlaska na Old Trafford je i Allegri koji je bez posla nakon što je otišao iz Torina na kraju prošle sezone.

Unitedu ne cvjetaju ruže i Uprava kluba sve manje vjeruje Ole Gunnaru Solskjaeru koji se nakon sjajnih početnih rezultat ipak nije najbolje snašao u grotlu nevjerojatnih pritisaka i očekivanja kao što je United.

Razgovori su navodno u tijeku, a dok Allegri čeka da ugovori novi posao, vrijeme krasti pričajući za talijanske medije gdje se dotaknuo Marija Mandžukića.

Foto: EXPA/PIXSELL

- U Milanu je Ibrahimović uvijek bio ljutit jer ostali nisu mogli ići u korak s njegovim načinom igre. Dvije godine sam mu objašnjavao da drugi ne igraju poput njega. Morao je to razumjeti. Trener bi trebao koristiti igrača koliko mu može ponuditi. Zato je Mandžukić za mene poseban igrač. Dao mi je nevjerojatnu mogućnost manevriranja. Sjajan nogometaš. Često je mijenjao klubove i imao je težak put. Ostao je u jednom klubu pet godina i to je jedan od mojih najvećih uspjeha - kazao je talijanski trener.

Odlaskom Allegrija, Sarri je 'bacio' Marija na klupu i uveo u prvi sastav svog ljubimca Higuaina. Njegovim dolaskom se znalo kako nogometaš iz Slavonskog Broda neće baš dobivati puno minuta jer se ne uklapa njegov sistem, ali netko nije mogao pretpostaviti da će biti prikovan za klupu.

Hrvatski napadač je u Juveu već pet godina, no njegov mandat je tamo gotov i čeka se samo zimski prijelazni rok i njegov prelazak u Manchester United.

Mandži je Juve klub u kojem se uvjerljivo najviše zadržao u cijeloj karijeri. Godinu dana igrao je za Marsoniju, dvije godine za Zagreb i Wolfsburg, tri godine za Dinamo, dvije u Bayern Münchenu, jednu u Atleticu te čak pet u Juventusu. Navijači su ga voljeli, on je volio njih, a Uprava je bila zadovoljna. No sve do ove sezone kada je postalo jasno da je Mandžukiću ovo i godina u Torinu...