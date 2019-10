Mandžukić usmeno dogovorio uvjete prelaska u Man. United

Ono što se dugo naslućivalo, dobilo je potvrdu u talijanskim medijima. Kako prenosi Tuttosport, Mario Mandžukić (33) usmeno je dogovorio prelazak u redove Manchester Uniteda.

Već duže vrijeme se zna da je epizoda Marija Mandžukića (33) u Juventusu praktički gotova. Maurizio Sarri ga je prikovao za klupu, nema nijedan službeni nastup, a nije ga ni prijavio za utakmice Lige prvaka. Manchester United želio ga je dovesti već na ljeto, no uporni i srčani Mario, kakav je, htio je ostati, boriti se i pokazati Sarriju da zaslužuje ostanak u Juveu.

Foto: Reuters, Igor Kralj/PIXSELL

Mandžo bi tako ipak mogao preseliti u novi klub, no morat će strpljivo čekati tri mjeseca i zimski prijelazni rok. Pitanje je svakako i u kakvoj će formi biti tada, no sa svojom borbenošću osvojio je Solskjaera koji se 'zaljubio u njega' i želi ga pod hitno dovesti. Mandžukić ima ugovor s Juventusom do ljeta 2021. Napunio je 33 godine, ali fizički je bio i ostao 'zvijer' od 190 centimetara. 'Leteća tvrđava' i fajter savršen za ovacije Old Trafforda.

U dresu Juventusa Mandžukić je odigrao 162 utakmice u kojima je zabio 44 gola i podijelio 24 asistencije.